Узнайте, как соевый соус влияет на организм.

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Соевый соус уже долгое время пользуется популярностью среди украинцев. Многие любят его добавляют, когда готовят грибные, рыбные блюда, овощи и морепродукты. Но многие ли знают, чем полезен соевый соус? Ivona расскажет о полезных свойствах соевого соуса и о том, кому его нельзя есть.

Соевый соус является источником витамина В3, некоторых минералов, в том числе железа, фосфора и марганца. Он также содержит свободные аминокислоты и витамин В2.

Полезные свойства соевого соуса:

Его минеральный состав помогает улучшить кровообращение и полезен при заболеваниях сердца и сосудов.

Имеет большое количество антиоксидантов.

Помогает при бессоннице, головных болях, отеках, дерматитах и ​​других заболеваниях.

Помогает ускорить обмен веществ и выводить токсины из организма, что делает его эффективным средством в борьбе с лишним весом.

Важен для женского здоровья, так как содержит большое количество фитоэстрогенов, которые служат для нормализации менструального цикла.

Будучи ферментированной пищей, она содержит полезные микроорганизмы, которые заботятся о кишечной флоре.

Считается, что его потребление помогает снизить уровень холестерина.

Соевый соус: польза и вред depositphotos.com

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Из-за высокого содержания хлорида натрия при ежедневном употреблении соевого соуса в организме могут возникать солевые отложения. Не злоупотребляйте этим продуктом. При некачественном приготовлении соевого соуса в нем образуются канцерогены, которые увеличивают риск образования рака. Стоит смотреть на состав соевого соуса, в нем должно быть Е200, Е220, уксуса, дрожжей, сахара, аниса. Если у вас проблемы с желудком, хронические или острые желудочно-кишечные заболевания, следует избегать употребления соевого соуса.

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