Некоторые привычки негативно влияют на обмен веществ.

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Не получается сбросить вес? Возможно, причина в медленном метаболизме. Ivona расскажет о привычках, которые могут влиять на обмен веществ.

Мало сна

Многочисленные исследования показали, что недостаток сна приводит к потере мышечной массы и увеличению жира. Это является следствием изменения уровня кортизола, гормона, который активируется при стрессе, повышая уровень сахара. Таким образом, чрезмерное производство этого гормона увеличивает вес, потому что он использует мышцы в качестве источника энергии при накоплении жира.



Привычки, которые замедляют метаболизм pinterest

Есть на ночь

После ночных перекусов утром не хочется есть. Впоследствии пропускается завтрак, что негативно влияет на метаболизм.

Пропускать приемы пищи часто

Регулярные пропуски пищи приводят к перееданию, что не лучшем образом сказывается на обмене веществ.



Сидеть на строгих диетах

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Низкокалорийные диеты часто являются причиной замедление метаболизма, поскольку они приводят организм в “режим экономии“.

Пропускать завтрак

Одна из самых распространенных ошибок - думать, что пропуск завтрака помогает похудеть. Исследование, проведенное Американским журналом эпидемиологии, показало, что люди, пропускающие завтрак, в 4 раза чаще страдают от избыточного веса.

Ранее мы писали, какие продукты нельзя есть натощак.

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