Привычки, которые замедляют метаболизм
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Не получается сбросить вес? Возможно, причина в медленном метаболизме. Ivona расскажет о привычках, которые могут влиять на обмен веществ.
- Мало сна
Многочисленные исследования показали, что недостаток сна приводит к потере мышечной массы и увеличению жира. Это является следствием изменения уровня кортизола, гормона, который активируется при стрессе, повышая уровень сахара. Таким образом, чрезмерное производство этого гормона увеличивает вес, потому что он использует мышцы в качестве источника энергии при накоплении жира.
- Есть на ночь
После ночных перекусов утром не хочется есть. Впоследствии пропускается завтрак, что негативно влияет на метаболизм.
- Пропускать приемы пищи часто
Регулярные пропуски пищи приводят к перееданию, что не лучшем образом сказывается на обмене веществ.
- Сидеть на строгих диетах
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Низкокалорийные диеты часто являются причиной замедление метаболизма, поскольку они приводят организм в “режим экономии“.
- Пропускать завтрак
Одна из самых распространенных ошибок - думать, что пропуск завтрака помогает похудеть. Исследование, проведенное Американским журналом эпидемиологии, показало, что люди, пропускающие завтрак, в 4 раза чаще страдают от избыточного веса.
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