Узнайте, какие напитки могут заменить ароматный кофе .

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Как известно, любители кофе привязаны к этому популярному напитку не только из-за его особенного вкуса и аромата. Многих притягивает и его бодрящий и тонизирующий эффект.

Специалисты по вопросам питания рассказали о существовании напитков, которые могут взбодрить не хуже кофе.

Три уникальных напитка, бодрящих на хуже кофе freepik.com

В список напитков эксперты отнесли цикорий. Люды, придерживающиеся здорового питания, уже давно включили в свой рацион напиток на основе корня цикория. Такое питье обладает приятным вкусом, отдаленно напоминающим кофе, к тому же, напиток дает энергию и силы.

Цикорий относится к безопасным напиткам, его можно пить даже женщинам в положении.

Три уникальных напитка, бодрящих на хуже кофе freepik.com

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У напитка из корня имбиря выраженный тонизирующий эффект, после него ощущается прилив энергии. У него приятный вкус и аромат. Можно добавить мед с лимоном, такой имбирный напиток станет настоящим укрепляющим средством для иммунной системы.

И еще один, не такой популярный, но тоже интересный напиток – это чай Йерба мате.

Три уникальных напитка, бодрящих на хуже кофе freepik.com

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Скорее всего, что для многих это что-то новое. Чай Йерба мате – уникальный и особенный напиток, он сильно бодрящий. Пить его рекомендовано не позднее 18:00. У него очень непростая процедура заваривания, но результат того стоит

Мате обладает целым рядом полезных свойств для организма.

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