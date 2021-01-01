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Совершенный баланс вкуса, аромата и текстур для вашего особенного дня.

Безусловно, не еда делает День всех влюбленных таким особенным. Но сложно отрицать, что она значительно помогает в создание правильной романтической атмосферы. Морковный торт по рецепту от Ivona просто создан для того, чтобы сделать ваше 14 февраля незабываемым.

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1. Смешать венчиком в емкости муку, соду, мускатный орех и корицу.

2. В чаше блендера соединить растительное масло и сахар (400 г). Взбивать массу 3-4 минуты. Продолжая взбивать, ввести по одному куриные яйца. Всыпать сухие ингредиенты, взбить до однородности.

3. Тертую морковь отжать от лишнего сока, добавить в тесто, тщательно перемешать лопаткой.

4. Обжаренные орехи (пекан или лесные) выложить в сотейник с толстым дном вместе с сахаром (50 г). На среднем огне обжаривать орехи, постоянно помешивая, пока они не покроются прозрачной карамелью. Карамелизированные орехи выложить на пергамент или силиконовый коврик так, чтобы они не соприкасались. Оставить остывать (15-20 минут).

5. Груши очистить от кожуры и семечек, нарезать некрупными кубиками. Выложить фрукты в сотейник, добавить сахар (50 г). Томить груши, постоянно помешивая, на среднем огне до растворения сахара и пока фрукты не пустят сок. Отбросить кусочки груш на дуршлаг, лишний сироп слить.

6. Снять с апельсина цедру широкими полосками, тонко нашинковать ее. Выложить цедру в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения. Воду слить. Повторить процедуру трижды. Выжать сок одного апельсина. В сотейник выложить цедру, сок и сахар (40 г). Помешивая, довести до кипения, варить 2-4 минуты. Слить сироп с цедры, дать ей остыть.

Идеальный морковный торт ко Дню святого Валентина: Пошаговый рецепт freepik.com

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7. В тесто добавить сперва цедру, затем груши и последними орехи. Аккуратными движениями лопаткой перемешать ингредиенты до однородности (важно, чтобы карамель на орехах не растаяла). Разогреть духовку до 155 градусов. Формы для коржей залить тестом на половину. Выпекать 35-60 минут. Готовность проверять деревянной шпажкой или зубочисткой.

8. Вынуть коржи из духовки, через 5 минут - из формы. Каждый корж обернуть пищевой пленкой и оставить созревать в холодильнике от 8 до 24 часов.

9. По истечению этого времени вынуть коржи из холодильника, снять пищевую пленку, срезать верхушки (около 3 мм).

10. Холодные сливки взбить миксером до устойчивых пиков (около 5 минут). Затем ввести сливочный сыр и сахарную пудру. Взбить еще 3-5 минут до однородности и плотности текстуры. Оставить крем в холодильнике на 25-60 минут.

11. Собрать торт: перемазать коржи кремом, украсить остатками орехов и цедры. Для декора также подойдут шоколад или засахаренные фрукты.

Идеальный морковный торт ко Дню святого Валентина: Пошаговый рецепт freepik.com

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