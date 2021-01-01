Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле

Спецтема: День Святого Валентина 2021
21 мин назадКомментариев:0
Экзотическая кухня придаст вашему романтическому ужину пикантности.
Ингредиенты
  • Лук-порей 3 шт.
  • Осьминог отварной 500 г
  • Кальмар отварной 300 г
  • Соевый соус 5 ст. л.
  • Креветки отчищенные 300 г
  • Зеленый лук 1 пучок
  • Рыбный соус 7 ст. л.
  • Острый тайский соус 5 ст. л.
  • Обжаренный кешью (или арахис) 100 г
  • Перец чили 1 шт.
  • Оливки без косточек 100 г
  • Оливковое масло 50 мл
  • Сливочное масло 50 г
  • Морской коктейль в масле 1 упаковка
  • Зелень по вкусу
40 мин 8 порции
Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле
Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле / freepik.com

Приготовьте теплый тайский салат по рецепту Ivona - покорите сердце своей половинки! 

Читай также: Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 необычных рецептов

1. Осьминогов опустить в кипяток и варить 15-20 минут до готовности. Затем нарезать крупными кусочками, выложить в глубокую емкость, добавить рыбный соус (4 ст. л.), перемешать и оставить мариноваться.

2. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить очищенные креветки и кольца кальмара до золотистости. За минуту до кона приготовления добавить соевый соус, перемешать и снять сковороду с плиты.

3. Лук-порей тонко нашинковать, разделить на кольца. Крупно нарезать зелень и зеленый лук, красный перец мелко нарезать, удалив предварительно семена.

Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле
Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле
freepik.com

Читай также: ТОП-5 оригинальных салатов с брокколи

4. Разогреть вок или сотейник с толстым дном, добавить оливковое масло. Добавить порей, обжарить 2-3 минуты, пока он не уменьшится в размерах.

5. К порею добавить сначала осьминогов, затем (через 1-2 минуты) креветки и кальмаров, после них - морской коктейль. Добавить остатки рыбного соуса и острый соус. Тщательно перемешать.

6. Последними добавить зеленый лук и измельченные орехи, после них - зелень и чили. Тщательно перемешать все ингредиенты, обжаривать 2-3 минуты, чтобы зелень не потерял свой цвет.

7. Салат подавать теплым сразу после приготовления.

Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле
Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле
freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:тайская кухня,теплый салат,тайский салат,мореппродукты,рецепты на день святого валентина,рецепты на день валентина,День святого Валентина,День святого Валентина 2021,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь