21 мин назад Комментариев:0

Экзотическая кухня придаст вашему романтическому ужину пикантности.

Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле

Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле / freepik.com

Приготовьте теплый тайский салат по рецепту Ivona - покорите сердце своей половинки!

Читай также: Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 необычных рецептов

1. Осьминогов опустить в кипяток и варить 15-20 минут до готовности. Затем нарезать крупными кусочками, выложить в глубокую емкость, добавить рыбный соус (4 ст. л.), перемешать и оставить мариноваться.

2. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить очищенные креветки и кольца кальмара до золотистости. За минуту до кона приготовления добавить соевый соус, перемешать и снять сковороду с плиты.

3. Лук-порей тонко нашинковать, разделить на кольца. Крупно нарезать зелень и зеленый лук, красный перец мелко нарезать, удалив предварительно семена.

Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле freepik.com

Читай также: ТОП-5 оригинальных салатов с брокколи

4. Разогреть вок или сотейник с толстым дном, добавить оливковое масло. Добавить порей, обжарить 2-3 минуты, пока он не уменьшится в размерах.

5. К порею добавить сначала осьминогов, затем (через 1-2 минуты) креветки и кальмаров, после них - морской коктейль. Добавить остатки рыбного соуса и острый соус. Тщательно перемешать.

6. Последними добавить зеленый лук и измельченные орехи, после них - зелень и чили. Тщательно перемешать все ингредиенты, обжаривать 2-3 минуты, чтобы зелень не потерял свой цвет.

7. Салат подавать теплым сразу после приготовления.

Теплый салат с морепродуктами ко Дню святого Валентина: Рецепт в тайском стиле freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.