В какое время нельзя есть фрукты и почему
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Немецкое интернет-издание Fit for Fun поделилось мнение медиков насчет употребления фруктов в вечернее время.
Специалисты утверждают, что фрукты нельзя есть вечером, потому что они могут спровоцировать проблемы со здоровьем. В частности, у человека могут быть жалобы на вздутие живота, изжогу, проблемы со сном и не только.
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Эксперты рассказали подробно, какие фрукты вызывают конкретный симптом.
Изжога. Дабы не ощутить этот дискомфорт, следует избегать кислых фруктов, например, ананасы и яблоки, они усиливают выработку желудочного сока на ночь, вследствие чего может возникнуть изжога.
Бессонница. Считается, что фруктоза способствует притоку энергии, а также она содействует ненужному тонусу вечером и мешает уснуть.
Вздутие. Фрукты, перевариваемые ночью, задерживаются в толстой кишке, начинают бродить и приводят к вздутию живота.
Прибавка в весе. Если накануне сна за ужином вы поели фруктов, то у вас есть все шансы навредить фигуре. Это связано с тем, что жир накапливается в результате обмена веществ фруктозы печенью.
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