Британский медик рассказал о полезных продуктах, и почему стоит умереть употребление соли .

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Издание Express опубликовало материал, где врач-терапевт Тим Лебенс из Великобритании выделил, несколько правильных принципов питания. Которые, по его мнению, смогут сделать жизнь качественнее и длиннее.

Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, специалист в области здоровья советует отказаться от белого сахара и существенно сократить употребление соли.

Названы принципы питания, продлевающие жизнь freepik.com

Кстати, большинство ученых считают, что продукты в которых преобладает белый сахар, наносят существенный вред человеку. Меню с такими продуктами влияет на увеличение рисков развития диабета второго типа.

А вот солью тоже нужно быть осторожными, и придерживаться дневной дозы - не более 6 граммов или одной чайной ложки.

Названы принципы питания, продлевающие жизнь freepik.com

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Эксперт подчеркивает, что строго умеренное употребление соли – важный принцип питания.

Кроме того, медик советует есть больше растительной пищи, останавливать выбор на полезных разноцветных плодах с яркой кожурой.

Рацион человека должен включать в себя блюда из таких культур как чечевица, горох, нут и орехов.

Врач-терапевт Тим Лебенс призывает соблюдать умеренность в еде. Важно помнить и понимать, что переедание, даже если пища здоровая, полезным быть не может.

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