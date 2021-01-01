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Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель

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Ученые из США провели исследования, которые определили, что картофель обладает опасным свойством, повышающим артериальное давление.
Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель
Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель
freepik.com

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Картофель – один из самых популярных продуктов, он полезен для человека только в умеренном и правильном употреблении. Из него получаются вкусные блюда, а также корнеплоды используют в народной медицине.

Известны лечебные свойства картофеля, к примеру, клубни славятся выводом токсинов и шлаков, при лечении гастрита и других желудочных болезней. Картофель содержит много витаминов и полезных веществ: витамины групп В, К, Е и С, фолиевую кислоту, железо, цинк, калий, фосфор, магний и каротиноид.

Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель
Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель
freepik.com

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Недавно издание Express опубликовало итоги исследований ученых из Гарвардской медицинской школы. Профессора заявили, что картофель может негативно влиять на состояние гипертоников.

В опытах приняли участие 187 тысяч человек. Участников разделили на 2 группы: одна группа ела картофель 1 раз в месяц, вторая – более 4 раз в неделю. Результаты исследования показали, что во второй группе риск гипертонии был выше на 11 процентов.

Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель
Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель
freepik.com

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Оказывается, что гликемический индекс популярного корнеплода намного выше, чем у других овощей. Таким образом, причина резкого повышения уровня сахара в крови и скачка кровяного давления может произойти, если злоупотреблять картофелем.  

Безопасная дневная норма блюд из картофеля - 200-300 граммов, и не чаще 2 раз в неделю.

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Теги: картофель, гипертония, здоровье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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