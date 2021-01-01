Ученые из США провели исследования, которые определили, что картофель обладает опасным свойством, повышающим артериальное давление.

Читай также: Медики рассказали, полезно ли спать в носках

Картофель – один из самых популярных продуктов, он полезен для человека только в умеренном и правильном употреблении. Из него получаются вкусные блюда, а также корнеплоды используют в народной медицине.

Известны лечебные свойства картофеля, к примеру, клубни славятся выводом токсинов и шлаков, при лечении гастрита и других желудочных болезней. Картофель содержит много витаминов и полезных веществ: витамины групп В, К, Е и С, фолиевую кислоту, железо, цинк, калий, фосфор, магний и каротиноид.

Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель freepik.com

Читай также: Принимать или не принимать витамины? – мнение эксперта

Недавно издание Express опубликовало итоги исследований ученых из Гарвардской медицинской школы. Профессора заявили, что картофель может негативно влиять на состояние гипертоников.

В опытах приняли участие 187 тысяч человек. Участников разделили на 2 группы: одна группа ела картофель 1 раз в месяц, вторая – более 4 раз в неделю. Результаты исследования показали, что во второй группе риск гипертонии был выше на 11 процентов.

Названа причина, почему гипертоникам опасно есть картофель freepik.com

Читай также: Румянец на щеках: это признак здоровья или опасный симптом

Оказывается, что гликемический индекс популярного корнеплода намного выше, чем у других овощей. Таким образом, причина резкого повышения уровня сахара в крови и скачка кровяного давления может произойти, если злоупотреблять картофелем.

Безопасная дневная норма блюд из картофеля - 200-300 граммов, и не чаще 2 раз в неделю.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.