Нутрициолог Наталия Дубовик рассказала, можно ли в современном мире получать все нужные вещества только с помощью продуктов питания или все же следует подумать и о БАДах?

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На эти вопросы отвечает продюсер программы «Утро по-киевски» телеканала «Киев» Наталия Дубовик, которая также является дипломированным нутрициологом.

Ее советам уже следуют многие телевизионщики на канале, а также рекомендации Натальи могут услышать и зрители программы, которой она руководит.

Кто такой нутрициолог?

Нутрициолог Наталия Дубовик Пресс-служба

Когда речь заходит о диетах, вспоминают о диетологах. На самом деле диетолог – это врач, который специализируется на том, как с помощью правильного питания вылечить заболевание или облегчить состояние человека. А вот нутрициолог – это как раз тот специалист, который поможет здоровому человеку разобраться в его ежедневном рационе и скорректировать питание в соответствии с запросом. И кстати, именно правильный подход к тому, что мы едим, поможет в будущем избежать некоторых заболеваний.

«Хорошие» жиры – это основа вашего иммунитета

Самое главное правило, которого нужно придерживаться всем: добавьте грубую растительную клетчатку. Это овощи и зелень. В каждом приеме пищи должно быть не менее 50% этих продуктов. Не игнорируйте орехи и семечки. 50 г для ежедневного рациона - отличное решение. Добавляйте их в салат или ешьте отдельно. Не бойтесь сливочного или качественного оливкового, льняного, масла из зародышей пшеницы. «Хорошие» жиры – это основа вашего иммунитета. Ешьте рыбу: сельдь, скумбрию, лосось, дорадо. Это прекрасные виды рыб для поддержания полезных жиров в организме. Употребляйте добавку Омега-3 на постоянной основе. И, конечно же, не забывайте о витамине Д. Сходите в лабораторию, проверьте его уровень! Для женщины это основной элемент молодости и здоровья.

Средняя норма калорий для женщин

Принимать или не принимать витамины? – мнение эксперта freepik.com

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Бытует мнение, что желающим похудеть – нужно потреблять не более 1200 калорий в день. Причем не важно даже, занимается ли человеком при этом спортом. Но, дело в том, что это наша дневная норма, чтобы только дышать, открывать глаза и вставать с дивана. Поэтому потреблять в день не более 1200 калорий - вообще плохая идея, которая в последствии может привести либо к срыву и еще большему набору веса, либо к определенным проблемам в организме.

Средняя норма калорий для женщин - 1800 – 2200, а для мужчин - 2400 – 2800. Для тех, кто никогда не сталкивался с похудением или спортом, но хочет начать, я рекомендую попрактиковаться в подсчете калорий. Тем более есть специальные приложения-калькуляторы. Вбиваешь название продукта и, оно тебе считает автоматически. Это полезно даже тем, кто хочет изменить свой образ жизни и узнать побольше о продуктах питания. Для того, чтобы похудеть или нарастить мышечную массу, нужно высчитать свою норму калорий. А потом либо отнять 20%, либо, наоборот, добавить.

Углеводы и витамины для вашего организма

Принимать или не принимать витамины? – мнение эксперта freepik.com

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Не отказывайтесь от углеводов. Они прекрасные создания. Без них никуда. Но только откажитесь от «быстрых» углеводов в пользу так называемых сложных. Это крупы, макароны из твердых сортов пшеницы.

В холодное время года принимайте витамин С с дозировкой 500-1000 мг, а также витамин Д. Но перед употреблением последнего обязательно стоит сдать анализ и проконсультироваться с доктором. Потому, что кому-то для профилактики нужно 5 тысяч единиц в день, а кому-то и 10 тысяч будет мало. Лецитин обязателен для всех - 1200 единиц в день для хорошей работы печени и желчного пузыря. Это строительный материал для наших клеток. Он укрепляет нервную систему, печень, нормализирует уровень холестерина в крови.

Не забудьте и о магнии тоже. Нашим нервишкам всегда нужна поддержка. А иначе как? Если вы не хотите загреметь в больницу, то о себе нужно заботиться не тогда, когда что-то болит, а каждый день!

Чтобы определить, какие вам нужны витамины - сдайте анализы

Принимать или не принимать витамины? – мнение эксперта freepik.com

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Хочу подчеркнуть, что не бывает сезонного приема витаминов. Может быть дефицит, который нужно восполнить. Некоторые добавки рекомендуется принимать на постоянной основе. В поливитаминах не вижу смысла по одной простой причине. Например: в составе есть витамин В12, а у тебя и так он в норме. Для чего переизбыток? Вот и все. Поэтому самое верное решение – сделать анализы, каких витаминов и сколько вам не хватает.

А еще я бы рекомендовала всем добавить физическую активность. Хотя бы лимфодренажную зарядку. Больше гуляйте на улице, дышите свежим воздухом. Тем более это очень актуально во время нашей коронавирусной истории. Контролируйте качество и количество своего сна. Спите при полной темноте, отложите за час до сна все гаджеты. Ложитесь спать не позже 23.00, потому что так в вашем организме вырабатывается гормон мелатонин, который обеспечит и крепкий сон, и хорошее настроение, и уберет нервозность.

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