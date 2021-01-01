Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию, связанную с тестами на коронавирус .

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Доктор Комаровский поделился на своем официальном сайте экспертным мнением насчет тестов на коронавирус, а также заявил, что заболевший COVID-19 может перенести вирус и при этом иметь отрицательный анализ.

Вот раньше говорили, что самый крутой бизнес — это оружие, нефть, наркотики, а сегодня я четко понимаю, что самый крутой бизнес — это тесты. Ну просто золотое дно. Люди, занимающиеся тестами, могут купить любые проверяющие организации и дать по голове любому доктору, который говорит то же, что я сейчас, — делится врач.

Комаровский сетует на государство, которое не хочет заниматься выявлением контактных лиц, и изолированием того, кто заболел.

Разве от результата ПЦР зависит лечение? Нет. Лечение зависит от симптоматики. И опять-таки наличие или отсутствие антител, выявленных с помощью ИФА-тестов, ни о чем не говорит. Человек может перенести явно коронавирусную инфекцию и иметь отрицательные анализы, — разъясняет медик на своем портале.

Доктор Комаровский рассказал новую информацию о коронавирусе freepik.com

Доктор Евгений Комаровский заявил, что его волнует вопрос о том, какой орган в государстве контролирует лаборатории.

Почему мы с вами не имеем регулярных отчетов о том, где и какой процент результатов — ошибочный? Почему не выявляют такие лаборатории и не обнародуют данные? Знаю, что в США этим занимаются регулярно, — задается вопросом эксперт.

Доктор Комаровский рассказал новую информацию о коронавирусе freepik.com

Специалист в своих рассуждениях пришел к следующему выводу: какой-либо тест не стоит рассматривать как догму.

Я не понимаю, почему до сих пор эти тесты, особенно ПЦР, рассматриваются как основание для каких-либо разрешений. Казалось бы, умные люди, развитые страны… Это лишний раз наводит меня на размышления о том, что с коронавирусом все решения — не медицинские, а или политические, или бизнес-решения, — сказал врач.

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