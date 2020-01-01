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Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий

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Специалист из Германии рассказал, как защитить от закупорок артерии .
Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий
Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий
freepik.com

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Врач из Германии Дитрих Гренемейер в интервью изданию Focus назвал три способа, которые улучшают защиту организма от закупорки артерий холестериновыми отложениями, ассоциирующиеся с развитием атеросклероза.

Главная мера профилактики данного процесса – это регулярные физические активности. Например, когда человек занимается упражнениями, ходьбой, и вообще, любым спортом. Медик призывает выделять хотя бы один час физических нагрузок каждый день.

Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий
Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий
freepik.com

Также важно обратить внимание на питание. Сведите к минимуму количество потребляемого алкоголя и сахара, включайте в свой рацион больше натуральных малообработанных продуктов, овощей, нежирной пищи.

Еще один способ улучшить состояние органов кровеносной системы: способность справляться со стрессом, страхами и переживаниями без глубоких потрясений. Для артерий полезнее иметь закаленные нервы.

Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий
Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий
freepik.com

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Врач Дитрих Гренемейер говорит, что артерии закупориваются, когда маленькие кровяные бляшки прилипают к воспаленной ткани, и на них откладывается жир.

Специалист подчеркивает важный момент: развитие этого процесса свойственно атеросклерозу – сосудистой патологии, способствующей возникновению инфаркта, инсульта. Если человек столкнулся с таким заболеванием, то ему обязательно нужно наблюдаться у терапевта.

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Теги: артерии, закупорки, здоровье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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