Специалист из Германии рассказал, как защитить от закупорок артерии .

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Врач из Германии Дитрих Гренемейер в интервью изданию Focus назвал три способа, которые улучшают защиту организма от закупорки артерий холестериновыми отложениями, ассоциирующиеся с развитием атеросклероза.

Главная мера профилактики данного процесса – это регулярные физические активности. Например, когда человек занимается упражнениями, ходьбой, и вообще, любым спортом. Медик призывает выделять хотя бы один час физических нагрузок каждый день.

Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий freepik.com

Также важно обратить внимание на питание. Сведите к минимуму количество потребляемого алкоголя и сахара, включайте в свой рацион больше натуральных малообработанных продуктов, овощей, нежирной пищи.



Еще один способ улучшить состояние органов кровеносной системы: способность справляться со стрессом, страхами и переживаниями без глубоких потрясений. Для артерий полезнее иметь закаленные нервы.

Медик назвал три способа улучшить защиту от закупорки артерий freepik.com

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Врач Дитрих Гренемейер говорит, что артерии закупориваются, когда маленькие кровяные бляшки прилипают к воспаленной ткани, и на них откладывается жир.

Специалист подчеркивает важный момент: развитие этого процесса свойственно атеросклерозу – сосудистой патологии, способствующей возникновению инфаркта, инсульта. Если человек столкнулся с таким заболеванием, то ему обязательно нужно наблюдаться у терапевта.

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