Узнайте, какой ингредиент защищает организм от рака, болезни Альцгеймера и других заболеваний.

Назван напиток, который улучшает настроение и защищает от рака freepik.com

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Чай с шалфеем называют напитком долголетия. Только вот в пожилом возрасте человек сталкивается с признаками старости и возрастными болезнями. Такой категории людей характерны заболевания раком и деменцией.

Ученые провели исследования на лабораторных животных и людях, где выявили благоприятное влияние шалфея на активность когнитивной функции.

Назван напиток, который улучшает настроение и защищает от рака pinterest.com

Специалисты определили, что шалфей борется с амилоидными бляшками, которые провоцируют в головном мозге заболевание Альцгеймера. Пациенты, страдающие этим недугом, регулярно принимали масло шалфея, и после чего, у них улучшились когнитивные способности.

Кроме того, исследователи получили данные и о противораковом эффекте чая с шалфеем. Дело в том, что шалфей содержит карнозол, вещество уничтожающие определенные типы раковых клеток, в то же время, не повреждая здоровых.

Назван напиток, который улучшает настроение и защищает от рака freepik.com

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Также ученые пришли к выводу, что, употребляя напиток на основе шалфея и ромашки, у человека идет сниженные риска развития рака щитовидной железы. И, вдобавок ко всему, шалфей улучшает настроение и качество памяти.

Чай с шалфеем, особенно, рекомендовано пить женщинам, потому что растение обладает полезными свойствами для женского организма. В нем содержится растительный гормон, максимально приближенными по составу к эстрогену.

Назван напиток, который улучшает настроение и защищает от рака freepik.com

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Кому нельзя пить чай с шалфеем? От этого напитка нужно отказаться, если у человека есть проблемы с гиперфункцией щитовидной железы, иначе есть риск столкнуться с приступом аллергии. Такой чай не стоит включать в свой рацион беременным и кормящим.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, какие напитки способствуют похудению и ускорению обмена веществ.

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