Какие напитки обладают целебными свойствами, защищают от накопления жира, а также ускоряют обмен веществ и способствуют выведению токсинов из организма.

Чистая вода

Возьмите себе за привычку пить чистую воду натощак, кстати, Ivona рассказывала, какую воду нельзя выпивать по утрам. Стакан воды всегда дает заряд энергии организму, стабилизирует работу сердца и нормализует артериальное давление.

Зеленый чай

5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ freepik.com

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Данный напиток способствует сохранению уровня сахара в крови, предотвращая накопление жировых отложений. Зеленый чай богат на антиоксидантные вещества полифенолов –функция защиты от рака молочной и предстательной железы.

Кокосовая вода

Чем полезна кокосовая вода? В ней содержится калий, который благоприятно влияет на сердечную деятельность и стабильную работу артериального давления. Калий, кстати, выполняет роль регуляции обмена веществ.

Лимонная вода

5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ freepik.com

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В зимний период лимонная вода особенно полезна для укрепления иммунитета. Как приготовить такой напиток: на один стакан воды возьмите две столовые ложки лимонного сока, смешайте консистенцию. Выпивая такую витаминную воду, организм ускоряет обмен веществ и уменьшает жировые клетки.

Свекольный сок

5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ freepik.com

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Такой необычный фреш содержит фолиевую кислоту и магний, отвечающие за артериальное давление и кровоток. Сок из свеклы отвечает за повышение работоспособности, укрепление мышц и улучшение иммунной системы.

Несладкое молоко

Несладкое концентрированное молоко (также называемое молоком двойной концентрации) – это стерилизованный продукт светлого цвета, напоминающий по внешнему виду сливки. Такое молоко богато на кальций, который влияет на сжигание жиров.

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