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5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ

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Какие напитки обладают целебными свойствами, защищают от накопления жира, а также ускоряют обмен веществ и способствуют выведению токсинов из организма.
5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
freepik.com
  • Чистая вода 

Возьмите себе за привычку пить чистую воду натощак, кстати, Ivona рассказывала, какую воду нельзя выпивать по утрам. Стакан воды всегда дает заряд энергии организму, стабилизирует работу сердца и нормализует артериальное давление.

  • Зеленый чай

5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
freepik.com

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Данный напиток способствует сохранению уровня сахара в крови, предотвращая накопление жировых отложений. Зеленый чай богат на антиоксидантные вещества полифенолов –функция защиты от рака молочной и предстательной железы.

  • Кокосовая вода

Чем полезна кокосовая вода? В ней содержится калий, который благоприятно влияет на сердечную деятельность и стабильную работу артериального давления. Калий, кстати, выполняет роль регуляции обмена веществ.

  • Лимонная вода

5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
freepik.com

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В зимний период лимонная вода особенно полезна для укрепления иммунитета. Как приготовить такой напиток: на один стакан воды возьмите две столовые ложки лимонного сока, смешайте консистенцию. Выпивая такую витаминную воду, организм ускоряет обмен веществ и уменьшает жировые клетки.

  • Свекольный сок

5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
freepik.com

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Такой необычный фреш содержит фолиевую кислоту и магний, отвечающие за артериальное давление и кровоток. Сок из свеклы отвечает за повышение работоспособности, укрепление мышц и улучшение иммунной системы.

  • Несладкое молоко

Несладкое концентрированное молоко (также называемое молоком двойной концентрации) – это стерилизованный продукт светлого цвета, напоминающий по внешнему виду сливки. Такое молоко богато на кальций, который влияет на сжигание жиров.

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Теги: полезные напитки
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Источник: Ivonа bigmir)net

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