5 напитков, способствующих похудению и ускорению обмена веществ
- Чистая вода
Возьмите себе за привычку пить чистую воду натощак, кстати, Ivona рассказывала, какую воду нельзя выпивать по утрам. Стакан воды всегда дает заряд энергии организму, стабилизирует работу сердца и нормализует артериальное давление.
- Зеленый чай
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Данный напиток способствует сохранению уровня сахара в крови, предотвращая накопление жировых отложений. Зеленый чай богат на антиоксидантные вещества полифенолов –функция защиты от рака молочной и предстательной железы.
- Кокосовая вода
Чем полезна кокосовая вода? В ней содержится калий, который благоприятно влияет на сердечную деятельность и стабильную работу артериального давления. Калий, кстати, выполняет роль регуляции обмена веществ.
- Лимонная вода
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В зимний период лимонная вода особенно полезна для укрепления иммунитета. Как приготовить такой напиток: на один стакан воды возьмите две столовые ложки лимонного сока, смешайте консистенцию. Выпивая такую витаминную воду, организм ускоряет обмен веществ и уменьшает жировые клетки.
- Свекольный сок
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Такой необычный фреш содержит фолиевую кислоту и магний, отвечающие за артериальное давление и кровоток. Сок из свеклы отвечает за повышение работоспособности, укрепление мышц и улучшение иммунной системы.
- Несладкое молоко
Несладкое концентрированное молоко (также называемое молоком двойной концентрации) – это стерилизованный продукт светлого цвета, напоминающий по внешнему виду сливки. Такое молоко богато на кальций, который влияет на сжигание жиров.
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