Сохраните себе этот список: какие продукты полезные для сердца

Узнайте, какие продукты в нашем рационе отвечают за здоровое сердце .

Сохраните себе этот список: какие продукты полезны для сердца freepik.com

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Все, что мы едим влияет на нашем здоровье. Сегодня Ivona рассмотрит полезные и вкусные продукты, которые заботятся о сердце.

Сердце постоянно работает, ему очень важна поддержка – здоровый образ жизни, упражнения, а также правильное питание.

Вы должны понимать, что вредная и жирная пища усложняет работу сердечного органа. Это приводит к возникновению болезней. Итак, какие же продукты полезны для сердца.

Лосось

Сохраните себе этот список: какие продукты полезны для сердца freepik.com

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Лососевые богаты на антиоксиданты и полезные жиры. Благодаря ученым было доказано, что наличие в рыбе жирных омега-3 кислот, способствует улучшению обменных процессов и здоровью сердца. Кстати, недавно Ivona рассказывала, как правильно выбирать замороженную рыбу.

Цветная капуста

Сохраните себе этот список: какие продукты полезны для сердца freepik.com

Свойства цветной капусты помогают снижению холестерина. Употребление этого овоща благотворно влияет на ускорение метаболизма и улучшение пищеварения, снабжая нас витаминами и антиоксидантами.

Картофель

Картофель, по праву, один из самых доступных и бюджетных вариантов полезного продукта. Конечно, есть категория людей, которые не включают в свой рацион клубни из-за наличия в них углеводов. Но, на самом деле исследования показывают снижение риска сердечного приступа при употреблении овощей. Картофель - источник калия, нормализующий кровяное давление, а также клетчатку.

Яблоки

Пектин в яблоках снижает уровень холестерина, и нормализует уровень сахара в крови. Яблоки насыщают организм и дарят чувства сытости, плюс, конечно, они содержат витамины.

Зеленый чай

Сохраните себе этот список: какие продукты полезны для сердца freepik.com

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Если вы пока еще не выбрали какой ваш чай самый любимый – черный или зеленый, то знайте, что напиток на основе зеленого чая улучшает холестерин, артериальное давление и триглицериды.

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