Сохраните себе этот список: какие продукты полезные для сердца
Читай также: Вся правда о глинтвейне: чем полезен напиток
Все, что мы едим влияет на нашем здоровье. Сегодня Ivona рассмотрит полезные и вкусные продукты, которые заботятся о сердце.
Сердце постоянно работает, ему очень важна поддержка – здоровый образ жизни, упражнения, а также правильное питание.
Вы должны понимать, что вредная и жирная пища усложняет работу сердечного органа. Это приводит к возникновению болезней. Итак, какие же продукты полезны для сердца.
- Лосось
Читай также: Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
Лососевые богаты на антиоксиданты и полезные жиры. Благодаря ученым было доказано, что наличие в рыбе жирных омега-3 кислот, способствует улучшению обменных процессов и здоровью сердца. Кстати, недавно Ivona рассказывала, как правильно выбирать замороженную рыбу.
- Цветная капуста
Свойства цветной капусты помогают снижению холестерина. Употребление этого овоща благотворно влияет на ускорение метаболизма и улучшение пищеварения, снабжая нас витаминами и антиоксидантами.
- Картофель
Картофель, по праву, один из самых доступных и бюджетных вариантов полезного продукта. Конечно, есть категория людей, которые не включают в свой рацион клубни из-за наличия в них углеводов. Но, на самом деле исследования показывают снижение риска сердечного приступа при употреблении овощей. Картофель - источник калия, нормализующий кровяное давление, а также клетчатку.
- Яблоки
Пектин в яблоках снижает уровень холестерина, и нормализует уровень сахара в крови. Яблоки насыщают организм и дарят чувства сытости, плюс, конечно, они содержат витамины.
- Зеленый чай
Читай также: Кому можно и нельзя пить какао с молоком
Если вы пока еще не выбрали какой ваш чай самый любимый – черный или зеленый, то знайте, что напиток на основе зеленого чая улучшает холестерин, артериальное давление и триглицериды.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Медик назвала идеальные продукты для похудения
- Простой способ, как выбрать самые лучшие цитрусовые фрукты
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил