Узнайте, как правильно хранить пакет или бутылку с молоком в холодильнике .

Можно ли хранить молоко в дверце холодильника freepik.com

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Молоко, как и яйца с хлебом – самые распространенные продукты в потребительской корзине. Молоко добавляют в кофе, какао, мюсли, хлопья, а также используют в приготовлении различных каш.

Многие допускают ошибку в хранении молока. Есть стойкое убеждение, если мы отправили продукт в холодильник, там для него вполне комфортные и правильные условия, но это далеко не так.

Можно ли хранить молоко в дверце холодильника pinterest.com

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Если вы храните молоко в дверце холодильника, то этого не стоит категорически делать. Это место ему не подходит, потому что температура на дверце для молока не отвечает условиям его сохранения.

Температурная зона полок на дверце холодильника всегда намного выше. К тому же, мы часто открываем-закрываем дверцу холодильника, и не замечаем, как тара с молоком подвергается частым колебаниям температурного режима. Следовательно, срок хранения молока уменьшается.

Можно ли хранить молоко в дверце холодильника pinterest.com

Рекомендуется ставить бутылку с молоком вглубь холодильного шкафа. Это самое идеальное место для хранения данного продукта согласно конечной даты, указанной на упаковке.

Кстати, недавно Ivona рассказывала, кому можно и нельзя пить какао с молоком.

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