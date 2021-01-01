Сколько сладостей следует дарить детям в День святого Николая - мнение врача

Диетолог Светлана Фус рассказала, какие альтернативные сладости можно положить в подарочный пакет ребенку к Дню святого Николая и какое количество .

Врач, диетолог, основательница собственного Центра нормализации веса Светлана Фус написала на своей странице Facebook пост о пользе сладостей, которые детям дарят в День святого Николая.

К сожалению, в новогодних наборах сладостей в красочной и красивой упаковке скрывается много сахара и вредных жиров. Я не против небольшого количества сахара в рационе детей. Но наши дети и внуки едят его реально слишком много! Примерно в 2–3 раза больше, чем ели мы, когда были детьми! Сахар, содержащийся во всех видах конфет, леденцов и других кондитерских изделиях, это пустые калории, а его избыток в рационе ребенка может привести к кариесу, снижению иммунитета, нарушению аппетита, избыточному весу, — пишет Светлана в своей соцсети.

Сколько сладостей следует дарить детям в День святого Николая freepik.com

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Диетолог Светлана Фус советует дарить сладости в красочных новогодних коробках, главное, чтобы они не были вредны. Кроме того, специалист отмечает, что не обязательно брать в такие наборы обычные конфеты, им можно подобрать полезную альтернативу. Так, например, подойдут изделия со стевией, мармелад на пектине, свежие или сушеные фрукты, домашняя выпечка или печенье с натуральными жирами, небольшое количество орешков в черном шоколаде.

Сколько сладостей следует дарить детям в День святого Николая freepik.com

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Есть ряд кондитерских лакомств, способствующих вызвать аллергию у ребенка. В некоторых конфетах изготовители используют консерванты и красители, какао, арахис, кокос, соя, цитрусовые и тому подобное.

Стоит внимательно отнестись не только к качеству сладких подарков, но и их количеству. Одна конфета или пара мандаринок беды не натворят. Но где вы видели, чтобы дети останавливались на одной конфете, если их в доме на праздники большое количество? Поэтому стоит дарить ребенку сладостей не более, чем можно съесть за один раз. Сладости — не единственный способ выражать свою любовь. Ведь время, проведенное вместе — лучший подарок детям, — отметила врач Светлана Фус.

Сколько сладостей следует дарить детям в День святого Николая freepik.com

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