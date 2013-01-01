Ivona расскажет, что можно подарить крестникам на предстоящие новогодние и рождественские праздники .

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов freepik.com

В этом материале собраны самые удачные варианты подарков для крестников, мальчиков и девочек разных возрастов. Если вы хотите порадовать презентом своего крестника на День святого Николая, Новый год или Рождество, то этот список вам упростит ваш выбор.

Что подарить новорожденному крестнику на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов freepik.com

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Если вы стали крестной мамой или крестным отцом новорожденного, то здесь, конечно, стоит очень щепетильно отнестись к подарку. Он должен быть максимально практичным. Рекомендуем не стесняться, а посоветоваться с родителями крохи.

Можете также рассмотреть самостоятельно следующие варианты подарков: детский светильник, источник света с проекцией, подвесная карусель с игрушками, автокресло, набор детской косметики, радионяня и так далее.

Что подарить крестнику в 2-3 года на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов freepik.com

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Если вашему малышу до трех лет – хорошим подарком для него будут любые вещи, связанные с познанием мира. Кстати, в этот период родители занимаются с ребенком развитием моторики и физического состояния.

Поэтому можно сделать свой выбор из такого перечня: музыкальный коврик, машинка-каталка, палатка, кукла с коляской для девочки, конструктор для мальчика, машинка для мальчика, набор кукольных вещей для девочки. Обращайте внимание на маркировку на упаковке с игрушкой, там всегда указано для какого она возраста.

Что подарить крестнику до 5 лет на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов freepik.com

В этом возрасте дети очень активные, они любят играть, их интересует все новое и неизведанное. Чтобы знать интересы вашего крестника, уделяйте ему больше времени, чаще посещайте и общайтесь с ним, так, ваш выбор будет даваться вам намного легче. Итак, что же подарить мальчику или девочки до 5 лет: велосипед, коньки, защитные комплекты для активных видов спорта, настольную игру, набор для лепки с формочками, творчества, рукоделия для детей.

Что подарить крестнику до 7-8 лет на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов freepik.com

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Ваш крестник пошел в школу, а значит, он стал самостоятельным, и у него явно появились любимые предметы. Любознательным деткам можно подарить микроскоп, бинокль, часы – учтите, что вы должны брать детские варианты, а не профессиональные модели.

Девочкам понравится бижутерия, разные наборы, заколки. Также можно выбрать что-то из этого списка: красивый набор канцтоваров, фломастеры, настольные развивающие игры.

Что подарить крестнику до 9-11 лет на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов freepik.com

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Не поинтересовавшись с крестником – не делайте покупку на свое усмотрение. Увы, вы можете просто не угадать. В таком возрасте ребята стараются не отставать от своих сверстников, они хотят не отставать от них.

Посоветуйтесь с родителями, если мальчик или девочка посещают какой-то кружек или спортивную секцию, вдруг ему сейчас нужен спортивный инвентарь или музыкальный инструмент. Такие презенты всегда вызовут теплоту и благодарность.

Что подарить крестнику подростку на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов freepik.com

С подростками ситуация попроще, ведь они любят все современное. Так что можно выбрать подарок из такого списка: электроника и техника, стильные школьные принадлежности, наборы для хобби, стильные наручные часы, серебряные украшения девочкам.

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