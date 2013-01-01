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Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов

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Ivona расскажет, что можно подарить крестникам на предстоящие новогодние и рождественские праздники .
Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
freepik.com

В этом материале собраны самые удачные варианты подарков для крестников, мальчиков и девочек разных возрастов. Если вы хотите порадовать презентом своего крестника на День святого Николая, Новый год или Рождество, то этот список вам упростит ваш выбор.

  • Что подарить новорожденному крестнику на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
freepik.com

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Если вы стали крестной мамой или крестным отцом новорожденного, то здесь, конечно, стоит очень щепетильно отнестись к подарку. Он должен быть максимально практичным. Рекомендуем не стесняться, а посоветоваться с родителями крохи.  

Можете также рассмотреть самостоятельно следующие варианты подарков: детский светильник, источник света с проекцией, подвесная карусель с игрушками, автокресло, набор детской косметики, радионяня и так далее.

  • Что подарить крестнику в 2-3 года на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
freepik.com

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Если вашему малышу до трех лет – хорошим подарком для него будут любые вещи, связанные с познанием мира. Кстати, в этот период родители занимаются с ребенком развитием моторики и физического состояния.

Поэтому можно сделать свой выбор из такого перечня: музыкальный коврик, машинка-каталка, палатка, кукла с коляской для девочки, конструктор для мальчика, машинка для мальчика, набор кукольных вещей для девочки. Обращайте внимание на маркировку на упаковке с игрушкой, там всегда указано для какого она возраста.

  • Что подарить крестнику до 5 лет на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
freepik.com

В этом возрасте дети очень активные, они любят играть, их интересует все новое и неизведанное. Чтобы знать интересы вашего крестника, уделяйте ему больше времени, чаще посещайте и общайтесь с ним, так, ваш выбор будет даваться вам намного легче. Итак, что же подарить мальчику или девочки до 5 лет: велосипед, коньки, защитные комплекты для активных видов спорта, настольную игру, набор для лепки с формочками, творчества, рукоделия для детей.

  • Что подарить крестнику до 7-8 лет на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
freepik.com

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Ваш крестник пошел в школу, а значит, он стал самостоятельным, и у него явно появились любимые предметы. Любознательным деткам можно подарить микроскоп, бинокль, часы – учтите, что вы должны брать детские варианты, а не профессиональные модели.

Девочкам понравится бижутерия, разные наборы, заколки. Также можно выбрать что-то из этого списка: красивый набор канцтоваров, фломастеры, настольные развивающие игры.

  • Что подарить крестнику до 9-11 лет на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
freepik.com

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Не поинтересовавшись с крестником – не делайте покупку на свое усмотрение. Увы, вы можете просто не угадать. В таком возрасте ребята стараются не отставать от своих сверстников, они хотят не отставать от них.

Посоветуйтесь с родителями, если мальчик или девочка посещают какой-то кружек или спортивную секцию, вдруг ему сейчас нужен спортивный инвентарь или музыкальный инструмент. Такие презенты всегда вызовут теплоту и благодарность.

  • Что подарить крестнику подростку на Новый год 2021

Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
Что подарить крестнику на Новый год 2021: варианты подарков для всех возрастов
freepik.com

С подростками ситуация попроще, ведь они любят все современное. Так что можно выбрать подарок из такого списка: электроника и техника, стильные школьные принадлежности, наборы для хобби, стильные наручные часы, серебряные украшения девочкам.

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Теги: Подарки, крестники
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Источник: Ivonа bigmir)net

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