Перестаньте считать подростков детьми, они уже почти взрослые.

Читай также: Как успокоить ребенка: 5 действенных способов

С ними важно общаться так, чтобы их не обидеть и не сделать в лице родного дитя - врага.

Найти общий язык с ребятами подросткового возраста – можно. Начните с малого, забудьте следующие пять обожающих фраз.

В моем доме...

Забудьте эти фразы: они обижают подростков freepik.com

Если в доме проживают все члены семьи, значит дом общий. Ваш статус и вложения не делает вас собственником положения, ведь ребенок тоже делает какую-работу по дому. Следовательно, это и его дом? Такая фраза лишь подчеркивает ненужность и то, что подросток лишний в этом доме.

Мало ли, что ты хочешь

Такое пренебрежение желаниями и потребностями подростка не может пройти незаметно. Это очень обидно, в очередной раз доказывает ребенку его ненужность в семье. Забудьте эту фразу!

Тебе рано принимать решения

Забудьте эти фразы: они обижают подростков freepik.com

Читай также: Как выбрать репетитора по английскому языку для ребенка - советы эксперта

Родители, не стоит этого никогда говорить своим чадам. Иначе у вас вырастет ребенок, который вообще не сможет принимать решение и брать ответственность за свою жизнь. В любом возрасте сын или дочь должны принимать самостоятельно решение. Им нужно учиться на своих ошибках.

На первом месте – учеба

Вспомните себя в этом возрасте. Вам очень хотелось думать только об одной учебе?

Если же вы видите, что у подростка не получается выстроить время для общения с друзьями и для учебы, значит неправильно построена система мотивации к обучению. Пересмотрите подход.

Потому что я так сказал(-а)

Забудьте эти фразы: они обижают подростков freepik.com

Читай также: 5 способов перестать кричать на детей

Несет ли данная фраза конкретный аргумент? Увы, но нет. Все, что вы говорите подростку должно быть аргументировано. Запрет ради запрета: так не работает. Вы лишний раз только подчеркнете, что его мнение не имеет веса. Такие диалоги совсем не улучшат ваше общение с ребенком.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.