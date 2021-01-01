Оцените подборку самых красивых новогодних и рождественских локаций в мире. Красота невероятная!

Как выглядит самая большая елка в мире и крупнейший пряничный город https://www.instagram.com/my_nycbucketlist/

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Несмотря на пандемию в мире, многие страны готовятся к встрече Рождества и Нового 2021 года. Скорее всего массовые мероприятия не состоятся, но украсить свои города и создать жителям праздничное настроение решили во многих странах мира.

Ivona собрала самые атмосферные фото, как выглядит праздничная елка в США, самый крупный пряничный городок в Норвегии и самая необычная елка в Италии.

Самая большая елка в мире 2020

Как выглядит самая большая елка в мире и крупнейший пряничный город https://www.instagram.com/my_nycbucketlist/

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Вы удивитесь, но самая большая и необычная елка находится в Италии. Нет, итальянцы не установили самую пышную и нарядную ель, а создали невероятную световую инсталляцию на склоне горы Инджино, откуда открывается вид на город Умбрия Губбио. Размеры впечатляют: высота рождественской елки 750 метров, а ширина – 450. Чтобы выстроить такую световую красавицу, было использовано более 2 тысяч огней.

Самая известная елка в мире 2020

Как выглядит самая большая елка в мире и крупнейший пряничный город https://www.instagram.com/talomerenrannalla/

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Ежегодно в Нью-Йорке в Рокфеллер-центре зажигают самую известную елку США и мира, этот год не стал исключением. Жителей и гостей мегаполиса она радует уже с начала декабря. Фото с праздничной локации активно расходятся по социальным сетям, только полюбуйтесь этой красотой. В этом году доступ к рождественской елке ограничен, на смотровую площадку допускаются только при условии соблюдения строгих карантинных правил.

Самый большой пряничный городок в мире 2020

Как выглядит самая большая елка в мире и крупнейший пряничный город https://www.instagram.com/life_undiluted/

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А вот в Норвегии выстроили самый крупный пряничный городок в мире. Для изготовления масштабного «съедобного поместья» было задействовано невероятно большое количество вкусных имбирных пряников. Локация из двух тысяч экспонатов поражает красотой уменьшенных копий людей, домов, поездов, кораблей и даже колеса обозрения. Кстати, все деньги от продажи билетов на экскурсию пойдут на благотворительность. В Бергене местные строят пряничный город на протяжении последних 20 лет. И карантин не стал преградой для отмены праздничного настроения в тяжелый 2020 год.

Как выглядит самая большая елка в мире и крупнейший пряничный город https://www.instagram.com/life_undiluted/

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