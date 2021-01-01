Маковей 2021: ТОП-5 рецептов к празднику
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Силезийский пирог с начинкой из мака, манной крупы, орехов и сухофруктов придется по вкусу всей семье.
Предлагаем тебе приготовить к Первому Спасу рулет из дрожжевого теста с начинкой из мака, меда и орехов.
Французский апельсиновый кекс с маком и сахарной пропиткой получается очень нежным и вкусным. По желанию в тесто можно добавить грецкие орехи и курагу.
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Очень вкусные заварные блинчики с ванильно-маковой начинкой.
Порадуй своих близких замечательным пирогом с яблочно-маковой начинкой. Подавай его к столу со взбитыми сливками.
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