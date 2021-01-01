Маковей 2021: ТОП-5 рецептов к празднику

Праздник Маковея, или Первый (Медовый) Спас, который отмечают 14 августа, обязывает приготовить что-нибудь вкусненькое с маком. Ivona подготовила для вас несколько аппетитных рецептов.

Маковый пирог с орехами

Маковый пирог с орехами pinterest.com

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Силезийский пирог с начинкой из мака, манной крупы, орехов и сухофруктов придется по вкусу всей семье.

Дрожжевой рулет с маком

Маковый рулет pinterest.com

Предлагаем тебе приготовить к Первому Спасу рулет из дрожжевого теста с начинкой из мака, меда и орехов.

Апельсиновый кекс с маком

Апельсиновый кекс с маком pinterest.com

Французский апельсиновый кекс с маком и сахарной пропиткой получается очень нежным и вкусным. По желанию в тесто можно добавить грецкие орехи и курагу.

Блины с начинкой из мака

Блинчики с маковой начинкой pinterest.com

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Очень вкусные заварные блинчики с ванильно-маковой начинкой.

Яблочный пирог с маком

Яблочный пирог с маком depositphotos.com

Порадуй своих близких замечательным пирогом с яблочно-маковой начинкой. Подавай его к столу со взбитыми сливками.

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