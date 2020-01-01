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Шоколадные булочки с сюрпризом: Подробный видеорецепт

Сегодня, 16:00Комментариев:0
Тесто нежное, как пух, и весьма любопытная начинка.
Ингредиенты
  • Молоко 120 мл
  • Дрожжи прессованные 10 г
  • Сахар 30 г
  • Сливочное масло 30 г
  • Мука 260 г
  • Какао (порошок) 10 г
  • Соль 1 щепотка
  • Сметана 60 г
  • Белый шоколад 1 плитка
Шоколадные булочки с сюрпризом: Подробный видеорецепт
Шоколадные булочки с сюрпризом: Подробный видеорецепт / depositphotos.com

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Булочки бывают закусочными и десертными, пекутся на любом тесте: сдобном, дрожжевом или слоеном. Их можно приготовить с разнообразной начинкой, но самыми популярными в Украине считаются булочки с маком, с изюмом, с корицей, с повидлом, с кунжутом, с сыром. Многие предпочитают французские или венские булочки, ленинградские булочки, а также модные сегодня синнабоны - сдобные булочки с карамельной начинкой с корицей, и легкой сливочной помадкой. Нередко хозяйки ищут в сети рецепты булочек для бургеров, которые бы понравились любителям фаст-фуда.

Ivona предлагает приготовить сладкие булочки по необычному рецепту - с белым шоколадом внутри. Такая выпечка обязательно понравится детям, которые обожают все шоколадное.

Приготовление:

1. Добавить в муку сахар, соль и какао. Перемешать.

2. Ввести сметану, опару, мягкое масло. 

3. Вымешивать тесто несколько минут.

4. Разделить готовое тесто на 16 равных частей, скатать в шарики.

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5. Обернуть пищевой пленкой, оставить на 10 минут.

6. Разделить плитку шоколада на шестнадцать частей.

7. Растянуть каждый колобок в небольшую лепешку, в центр положить по кусочку шоколада. 

8. Выложить булочки в смазанную сливочным маслом форму, оставить для подъема на час.

9. Смазать желтком, выпекать 5 минут при температуре 180 С. 

10. Полить готовые горячие булочки сахарным сиропом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить пирожное Павлова с творожным кремом.

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Источник: ivona)bigmir.net

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