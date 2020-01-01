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Десерт дня: Пирожное Павлова с творожным кремом

Сегодня, 13:05Комментариев:0
Легкое, нежное лакомство идеально для летнего зноя.
Ингредиенты
  • Белок яичный 200 г
  • Крахмал кукурузный 2 ч. л.
  • Сахар 400 г
  • Сахарная пудра 50 г
  • Сливки (33%) 150 г
  • Сок лимонный 1 ч. л.
  • Творог (9%) 150 г
  • Ягоды
Десерт дня: Пирожное Павлова с творожным кремом
Десерт дня: Пирожное Павлова с творожным кремом / pinterest.com

Павлова - нежный, невесомый десерт, придуманный в честь русской балерины Анны Павловой. О том, в какой стране придумали знаменитый на весь мир десерт, спорят до сих пор Австралия и Новая Зеландия. 

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Пирожное Павлова отличается от обычного безе тем, что к белкам добавляют кукурузный крахмал, благодаря которому десерт получается хрустящим снаружи с мягкой, тягучей сердцевинкой. Начинку для крема готовят из жирных сливок. Ivona предлагает приготовить десерт Павлова с творожной начинкой. Такой крем не очень жирный и отлично сочетается с безе. Чтобы у крема был более интересный вкус, в него добавляют немного свежевыжатого лимонного сока. Украшают пирожное свежими ягодами, например, малиной и ежевикой.

Десерты на основе безе готовятся очень просто, главное придерживаться технологии приготовления. Так, для взбивания белков нужны охлажденные стеклянные или металлические емкости. Следует аккуратно разбивать в миску белки, чтобы исключить попадание хотя бы капли желтка. Взбивать белки надо сначала на низкой скорости, а потом постепенно увеличивать ее до получения пышной пены. Только потом к белкам добавляют сахар.

Десерт дня: Пирожное Павлова с творожным кремом
Десерт дня: Пирожное Павлова с творожным кремом
pinterest.com

Приготовление:

1. Взбить белки отдельно от сахара. 

2. Добавить лимонный сок и крахмал. 

3. Добавлять постепенно сахар, непрерывно взбивая массу, пока она не станет глянцевой, однородной, белоснежной и очень хорошо держать форму. 

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4. Застелить противень пергаментом, смазать маслом.

5. Отсадить с помощью кондитерского шприца небольшие “гнезда“.

6. Выпекать при температуре 100 С в течение часа. 

7. Приоткрыть дверцу духовки и оставить безе остывать внутри, чтобы оно не треснуло от перепада температур. 

8. Отдельно взбить холодные сливки в холодной миске.

9. Перебить творог и цедру в блендере.

10. Смешать творожную массу со сливками, наполнить корзиночки. 

11. Украсить корзиночки ягодами.

Десерт дня: Пирожное Павлова с творожным кремом
Десерт дня: Пирожное Павлова с творожным кремом
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить сыр Филадельфия в домашних условиях.

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Источник: ivona)bigmir.net

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