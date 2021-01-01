Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Здравствуй, весна: Эльза Хоск показала, с какой сумкой в новом сезоне будут ходить все модели

Комментариев: 0
Маленькая сумочка лимонного цвета.
Эльза Хоск
Эльза Хоск
pinterest.com

Читай также: Изумрудное худи на весну: яркий образ Риз Уизерспун

Есть вещи, которые можно сравнить с чем-то очень сладким и желанным. Стеганая сумочка Valentino цвета лимонного пирожного макарун - как раз та самая история. Этот аксессуар станет лучшим дополнением к весенним тренчам и летним платьям.

Эльза Хоск
Эльза Хоск
instagram.com/hoskelsa

Супермодель Эльза Хоск, прекрасная как сама весна, продемонстрировала сумочку в длинном ярко-зеленом платье с розовым цветочным принтом. На фоне сочной зелени сумочка смотрелась еще аппетитнее и эффектнее. «Весенний» привет от модели получился очень красочным.

Эльза Хоск
Эльза Хоск
instagram.com/hoskelsa

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эльза Хоск, модные сумки весна 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь