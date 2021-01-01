Здравствуй, весна: Эльза Хоск показала, с какой сумкой в новом сезоне будут ходить все модели

Маленькая сумочка лимонного цвета.

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Есть вещи, которые можно сравнить с чем-то очень сладким и желанным. Стеганая сумочка Valentino цвета лимонного пирожного макарун - как раз та самая история. Этот аксессуар станет лучшим дополнением к весенним тренчам и летним платьям.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

Супермодель Эльза Хоск, прекрасная как сама весна, продемонстрировала сумочку в длинном ярко-зеленом платье с розовым цветочным принтом. На фоне сочной зелени сумочка смотрелась еще аппетитнее и эффектнее. «Весенний» привет от модели получился очень красочным.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

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