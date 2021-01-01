Восхитительная красота: безупречная королева Летиция в белоснежном платье-футляре
Совершенный образ испанской королевы.
Королева Летиция всегда выбирает лаконичные и элегантные наряды, в результате чего остается в выигрыше. Сегодня она в очередной раз доказала это своим безупречным образом.
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Королевская семья посетила торжественное открытие музея Helga de Alvear. Для официального выхода испанская королева выбрала элегантное платье-футляр белого цвета с тонким поясом на талии, который удачно подчеркнул её стройный силуэт. Шикарный образ был дополнен черными лодочками и минималистичной сумкой с золотой цепочкой.
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