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Восхитительная красота: безупречная королева Летиция в белоснежном платье-футляре

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Совершенный образ испанской королевы.
Королева Летиция
Королева Летиция
pinterest.com

Королева Летиция всегда выбирает лаконичные и элегантные наряды, в результате чего остается в выигрыше. Сегодня она в очередной раз доказала это своим безупречным образом.

Королева Летиция
Королева Летиция
Getty images

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Королевская семья посетила торжественное открытие музея Helga de Alvear. Для официального выхода испанская королева выбрала элегантное платье-футляр белого цвета с тонким поясом на талии, который удачно подчеркнул её стройный силуэт. Шикарный образ был дополнен черными лодочками и минималистичной сумкой с золотой цепочкой.

Королева Летиция
Королева Летиция
Getty images

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Теги: королева Летиция, образ королевы
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Источник: ivonа bigmir)net

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