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Изумрудное худи на весну: яркий образ Риз Уизерспун

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Актриса в ярком весеннем образе.
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
pinterest.com

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После зимней депрессии даже самая простая мелочь способна придать сил и энергии, вдохновив при этом на новые свершения. Например, новое худи в сочном изумрудном оттенке, как у Риз Уизерспун, которое отлично поднимает настроение и заряжает эндорфинами.

Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
instagram.com/reesewitherspoon

В таком ярком образе Риз шутливо называет себя «мандалорцем» - космическим персонажем одноименного сериала «Звездных войн». На руках у звезды маленький Йода в контрастном красном луке, который вызывает улыбку и желание переодеться в нечто похожее и эффектное.

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Теги: Риз Уизерспун, образ звезды, модные худи 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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