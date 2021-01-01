Изумрудное худи на весну: яркий образ Риз Уизерспун
Актриса в ярком весеннем образе.
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После зимней депрессии даже самая простая мелочь способна придать сил и энергии, вдохновив при этом на новые свершения. Например, новое худи в сочном изумрудном оттенке, как у Риз Уизерспун, которое отлично поднимает настроение и заряжает эндорфинами.
В таком ярком образе Риз шутливо называет себя «мандалорцем» - космическим персонажем одноименного сериала «Звездных войн». На руках у звезды маленький Йода в контрастном красном луке, который вызывает улыбку и желание переодеться в нечто похожее и эффектное.
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