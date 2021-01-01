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Эмма Робертс в самом модном тренче весны 2021

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Романтичная интерпретация классической модели.
Эмма Робертс
Эмма Робертс
pinterest.com

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Бежевый тренч — универсальный предмет одежды на весну, который должен поселиться в базовом гардеробе у каждой модной девушки. Если классика вам надоела, присмотритесь к плащу Эммы Робертс, в котором актриса гуляет по Лондону. Это оверсайз-плащ длины миди, на кнопках вместо пуговиц и с актуальной заниженной линией плеча.

Эмма Робертс
Эмма Робертс
https://www.backgrid.com/

Эмма представила нашему вниманию отличный вариант, чтобы создавать стильные образы с трениками и бейсболками, а также романтичными платьями и высокими сапогами. Лучших модных образов для весеннего сезона и не придумаешь!

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Теги: Эмма Робертс, модные тренчи весна 2021, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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