Эмма Робертс в самом модном тренче весны 2021

Романтичная интерпретация классической модели.

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Бежевый тренч — универсальный предмет одежды на весну, который должен поселиться в базовом гардеробе у каждой модной девушки. Если классика вам надоела, присмотритесь к плащу Эммы Робертс, в котором актриса гуляет по Лондону. Это оверсайз-плащ длины миди, на кнопках вместо пуговиц и с актуальной заниженной линией плеча.

Эмма Робертс https://www.backgrid.com/

Эмма представила нашему вниманию отличный вариант, чтобы создавать стильные образы с трениками и бейсболками, а также романтичными платьями и высокими сапогами. Лучших модных образов для весеннего сезона и не придумаешь!

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