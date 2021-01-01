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Ультрастильный маникюр Кендалл Дженнер стал главным трендом сезона

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Уже хотим себе такой!
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
pinterest.com

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Придумать идеальный маникюр и дизайн — задача не из легких, ведь даже у самых креативных девушек иногда заканчивается фантазия. Но не спешите отчаиваться и возвращаться к классическим красным и черным оттенкам: стильные идеи всегда можно подсмотреть у наших любимых звезд. К примеру, Кендалл Дженнер часто демонстрирует интересные решения, которые стоит взять на заметку.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
pinterest.com

Кендалл выбрала базу цвета слоновой кости, на которую была нанесена тонкая красная линия. Автором идеального маникюра стала американский мастер Лиза Кон, к которой Дженнер обращается уже не в первый раз. В результате у звезды получился одновременно сдержанный и стильный дизайн.

Ультрастильный маникюр Кендалл Дженнер стал главным трендом сезона
Ультрастильный маникюр Кендалл Дженнер стал главным трендом сезона
instagram.com/lisa_kon_

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Теги: Кендалл Дженнер, маникюр звезды, модный маникюр 2021, тренды маникюра 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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