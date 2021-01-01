Уже хотим себе такой!

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Придумать идеальный маникюр и дизайн — задача не из легких, ведь даже у самых креативных девушек иногда заканчивается фантазия. Но не спешите отчаиваться и возвращаться к классическим красным и черным оттенкам: стильные идеи всегда можно подсмотреть у наших любимых звезд. К примеру, Кендалл Дженнер часто демонстрирует интересные решения, которые стоит взять на заметку.

Кендалл Дженнер pinterest.com

Кендалл выбрала базу цвета слоновой кости, на которую была нанесена тонкая красная линия. Автором идеального маникюра стала американский мастер Лиза Кон, к которой Дженнер обращается уже не в первый раз. В результате у звезды получился одновременно сдержанный и стильный дизайн.

Ультрастильный маникюр Кендалл Дженнер стал главным трендом сезона instagram.com/lisa_kon_

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