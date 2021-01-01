Беременная супермодель Эльза Хоск в самой стильной длинной дубленке этой зимы

Супермодель поделилась модной находкой.

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Хоть и до весны осталось всего 7 недель, и снег нас особо решил не радовать, но холодная погода с нами надолго. А потому в вашем гардеробе, помимо пуховика или шубы, должна быть длинная дубленка. Именно она впишется в любой образ, будь то повседневный комплект или вечернее платье. Идеальный вариант нам продемонстрировала шведская супермодель Эльза Хоск — сегодня звезда как раз показала свою модную находку в инстаграме.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

На снимках «Ангел» Victoria's Secret позирует в длинной и объемной дубленке польского бренда The Mannei в винтажном стиле. Ее Хоск сочетает с коротким топом, прямыми серыми джинсами, ботинками и сумочкой Bottega Veneta.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

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