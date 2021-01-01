В ожидании лета: Жизель Оливейра продемонстрировала, в чем мы будем ходить на пляж

Жизель своим образом призывает нас считать дни до лета.

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Мятные оттенки — один из главных трендов сезона весна-лето 2021. И Жизель Оливейра, естественно, - одна из первых примеряет этот оттенок на себе. Результат она продемонстрировала, опубликовав на своей странице серию «летних» снимков.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Бразильская модель составила идеальный пляжный образ, который будет уместен и в городе. Жизель выбрала топ на пуговицах нежного мятного оттенка и белые шорты с завышенной талией. Образ она дополнила шелковой банданой и сумкой все того же мятного оттенка.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

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