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В ожидании лета: Жизель Оливейра продемонстрировала, в чем мы будем ходить на пляж

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Жизель своим образом призывает нас считать дни до лета.
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
pinterest.com

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Мятные оттенки — один из главных трендов сезона весна-лето 2021. И Жизель Оливейра, естественно, - одна из первых примеряет этот оттенок на себе. Результат она продемонстрировала, опубликовав на своей странице серию «летних» снимков.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

Бразильская модель составила идеальный пляжный образ, который будет уместен и в городе. Жизель выбрала топ на пуговицах нежного мятного оттенка и белые шорты с завышенной талией. Образ она дополнила шелковой банданой и сумкой все того же мятного оттенка.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Теги: Жизель Оливейра, образ звезды, тренды лета 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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