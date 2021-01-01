Этот купальник заслуживает отдельного внимания: показывает Белла Хадид

Белла Хадид в купальнике с ракушками.

Читай также: Супермодель Жизель Оливейра сверкает роскошными формами в красном бикини

Мода на винтаж заставила нас взглянуть на вещи с историей свежим взглядом, а заодно разобраться в культуре секонд-хенда. Раньше в поисках «старой новой вещи» приходилось отправляться в Европу, однако один за другим в Киеве открываются пространства, в которых можно найти вещи, которые даже не встретишь в коллекциях именитых дизайнеров.

Белла Хадид instagram.com/bellahadid

Белла Хадид практически весь прошедший год составляла образы в стиле девяностых и нулевых, причем многие вещи и аксессуары в ее образах были именно из этих декад. Однако Белла не остановилась на этом и пополнила свою коллекцию винтажным купальником — бикини темно-синего цвета, расшитое ракушками. Модель нашла его во флоридском магазинчике Dutch Fonzie.

Белла Хадид instagram.com/bellahadid

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.