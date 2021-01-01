Как сочетать несочетаемые вещи: показывает Жизель Оливейра

Дорогу модным экспериментам!

Жизель Оливейра всегда выглядит эффектно, прибегая к модным экспериментам, и абсолютно не боится носить рискованные и необычные вещи. Бразильская модель обожает яркие цвета, длину мини, сложный крой и прозрачные ткани.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

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Жизель поделилась очередным необычным образом. Она примерила полупрозрачное синее мини-платье со сборками, объемный стеганый жакет из атласной ткани и клетчатый берет с брошью. Необычный аутфит она дополнила белыми колготками и ярким макияжем.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

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