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Как сочетать несочетаемые вещи: показывает Жизель Оливейра

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Дорогу модным экспериментам!
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
pinterest.com

Жизель Оливейра всегда выглядит эффектно, прибегая к модным экспериментам, и абсолютно не боится носить рискованные и необычные вещи. Бразильская модель обожает яркие цвета, длину мини, сложный крой и прозрачные ткани.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Жизель поделилась очередным необычным образом. Она примерила полупрозрачное синее мини-платье со сборками, объемный стеганый жакет из атласной ткани и клетчатый берет с брошью. Необычный аутфит она дополнила белыми колготками и ярким макияжем.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Теги: Жизель Оливейра, стиль звезды, Victoria’s Secret
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Источник: ivonа bigmir)net

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