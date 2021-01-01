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От них невозможно оторвать взгляд: Жизель Оливейра в ультрамодных джинсах

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Жизель в шикарном образе!
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
pinterest.com

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Даже спорить не будем с тем, что джинсы — главный мастхэв всех времен, который меняет свою форму в зависимости от трендов. И если в прошлом году все были без ума от денима пастельных оттенков, то в 2021 стоит делать ставку на необычный и свободный крой.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

К примеру, на днях модель Хейли Бибер появилась на публике в прямых джинсах с поясом в винтажном стиле, которые уже успели завоевать статус самой модной модели предстоящей весны. Тем временем ее коллега Жизель Оливейра продемонстрировала еще более необычный вариант — джинсы клеш с большими накладными карманами. Их звезда рекомендует носить с высокими трусами, укороченным топом и белоснежными кедами. Достаточно стильный образ для наступающей весны!

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Теги: Жизель Оливейра, модные джинсы весна 2021, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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