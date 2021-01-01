Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Прекраснее алой розы: королева Летиция в юбке с очень соблазнительным вырезом

Комментариев: 0
Один из самых эффектных выходов королевы Испании!
Королева Летиция
Королева Летиция
pinterest.com

Читай также: Эмма Робертс в самом модном тренче весны 2021

Вместе с супругом королева Летиция посетила выставку в Мадриде, посвященную жизни и творчеству известной писательницы Консепсьон Ареналь. Для этого мероприятия она выбрала сдержанный и лаконичный наряд: модную облегающую водолазку насыщенного винного оттенка, в тон которой подобрала юбку с запахом. Но строгим наряд показался только на первый взгляд, ведь юбка оказалась с “сюрпризом“ в виде глубокого разреза.

Королева Летиция
Королева Летиция
Getty images

Естественно, это не обошло стороной внимание фотографов, которые запечатлели королеву Летицию как раз в тот момент, когда разрез обнажил ее ноги. Потрясающий образ был удачно дополнен чёрным пальто и элегантными лодочками. Как всегда, испанская королева впечатляет и восхищает всех своим тонким чувством стиля!

Королева Летиция
Королева Летиция
Getty images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: королева Летиция, образ королевы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь