Прекраснее алой розы: королева Летиция в юбке с очень соблазнительным вырезом

Один из самых эффектных выходов королевы Испании!

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Вместе с супругом королева Летиция посетила выставку в Мадриде, посвященную жизни и творчеству известной писательницы Консепсьон Ареналь. Для этого мероприятия она выбрала сдержанный и лаконичный наряд: модную облегающую водолазку насыщенного винного оттенка, в тон которой подобрала юбку с запахом. Но строгим наряд показался только на первый взгляд, ведь юбка оказалась с “сюрпризом“ в виде глубокого разреза.

Королева Летиция Getty images

Естественно, это не обошло стороной внимание фотографов, которые запечатлели королеву Летицию как раз в тот момент, когда разрез обнажил ее ноги. Потрясающий образ был удачно дополнен чёрным пальто и элегантными лодочками. Как всегда, испанская королева впечатляет и восхищает всех своим тонким чувством стиля!

Королева Летиция Getty images

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