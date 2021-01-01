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Королева рок-н-ролла: Ирина Шейк в трендовом весеннем образе

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Ирина в стильном весеннем образе.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

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Поскольку погода в Нью-Йорке уже позволяет создавать подобные образы, то Ирина Шейк с удовольствием воспользовалась предоставленной возможностью. Ирина примерила на себя образ в духе рок-н-ролла со своими авторскими элементами. Например, обычной кожаной куртке она предпочла версию из лакированной кожи: с акцентом на плечи и контрастными лацканами.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
LEGION MEDIA

Под курткой модель надела базовое черное худи, которое заправила в модель джинсов, которые подойдут любому типу фигуры. Благодаря своей высокой посадке и укороченной длине, такие джинсы должны стать обязательным предметом весеннего гардероба.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
LEGION MEDIA

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Теги: Ирина Шейк, тренды 2021, образ звезды, модные куртки весна 2021, модные джинсы весна 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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