Королева рок-н-ролла: Ирина Шейк в трендовом весеннем образе

Ирина в стильном весеннем образе.

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Поскольку погода в Нью-Йорке уже позволяет создавать подобные образы, то Ирина Шейк с удовольствием воспользовалась предоставленной возможностью. Ирина примерила на себя образ в духе рок-н-ролла со своими авторскими элементами. Например, обычной кожаной куртке она предпочла версию из лакированной кожи: с акцентом на плечи и контрастными лацканами.

Ирина Шейк LEGION MEDIA

Под курткой модель надела базовое черное худи, которое заправила в модель джинсов, которые подойдут любому типу фигуры. Благодаря своей высокой посадке и укороченной длине, такие джинсы должны стать обязательным предметом весеннего гардероба.

Ирина Шейк LEGION MEDIA

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