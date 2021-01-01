Объект желания: Ирина Шейк показала любимую маску для губ из золота

Открываем секреты красоты супермодели.

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Известная супермодель Ирина Шейк представила поклонникам свою новую золотую маску для губ 24k Pure Gold Lip Treatment от бренда Mimi Luzon, которая, по ее словам, помогает ей увлажнять и защищать кожу губ от сухости. Примечательно, что Ирина принимала личное участие в разработке средства вместе с экспертами бренда.

Ирина Шейк instagram.com/irinashayk

Маска буквально состоит из мельчайших частиц золота, которые способствуют обновлению клеток, улучшению кровообращения, что, в свою очередь, приводит к ускорению метаболизма кожи, повышению ее эластичности. Теперь, когда секрет ухоженных губ Ирины раскрыт, - срочно хотим себе такую же новинку.

Ирина Шейк показала любимую маску для губ из золота instagram.com/irinashayk

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