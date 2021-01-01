«Странный» весенний тренд, который набирает обороты: показывает Кэти Холмс
Решились бы применить такой тренд?
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Довольно-таки неожиданный, слегка странный, забавный и модный тренд наступающей весны — это тандем высоких носков и сандалий. Известный факт, что Кэти Холмс - еще та стиляга, которая в числе первых решила испытать на себе такой тренд.
Абсолютно каждый выход актрисы заслуживает внимания и вдохновляет на необычные сочетания. Наглядный пример — высокие носки ярко-розового цвета и сандалии с цепями. Хоть и не самый практичный для нынешних погодных реалий образ, но смотрится необычно и эффектно.
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