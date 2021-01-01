Как одеться в стиле современной француженки: показывает Кэти Холмс

Берем пример с Кэти Холмс!

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Несмотря на то, что Кэти Холмс-американка, ее стиль в большинстве случаев имеет явные отсылки к небрежной элегантности парижанок. Звезда умело сочетает лаконичные вещи, составляя повседневные базовые образы, которые повторить может каждая.

Кэти Холмс https://www.backgrid.com/

Безупречное черное пальто с акцентом на талии и двойным рядом пуговиц Кэти сочетает с широкими джинсами клеш (самыми модными в этом сезоне) и шифоновой блузой с бантом на груди, который ненавязчиво выглядывает из-за ворота верхней одежды. Элегантный образ актриса дополнила темно-красной кепи и черными лоферами на массивной подошве. Очередное доказательство тому, что все гениальное — очень просто.

Кэти Холмс https://www.backgrid.com/

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