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Уроки стиля: Меган Фокс показывает, как нескучно носить костюм этой весной

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Берем пример с Меган.
Меган Фокс
Меган Фокс
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Деловой костюм-один из главных атрибутов базового гардероба каждой девушки. Его можно носить не только на работу, но и надевать для прогулок по городу. Только посмотрите, как феерично щеголяет Меган Фокс в безупречном total-black look во время променада по Лос-Анджелесу.

Меган Фокс
Меган Фокс
https://www.backgrid.com/

Меган выбрала великолепный приталенный жакет в стиле оверсайз бренда Dion Lee и кожаные прямые брюки от Aritzia. Также актриса дополнила аутфит лакированными лодочками известного обувного бренда Schutz и шикарной сумкой Saint Laurent. Очень стильно и свежо!

Меган Фокс
Меган Фокс
https://www.backgrid.com/

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Теги: Меган Фокс, образ звезды, уроки стиля от звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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