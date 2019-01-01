Уроки стиля: Меган Фокс показывает, как нескучно носить костюм этой весной

Берем пример с Меган.

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Деловой костюм-один из главных атрибутов базового гардероба каждой девушки. Его можно носить не только на работу, но и надевать для прогулок по городу. Только посмотрите, как феерично щеголяет Меган Фокс в безупречном total-black look во время променада по Лос-Анджелесу.

Меган Фокс https://www.backgrid.com/

Меган выбрала великолепный приталенный жакет в стиле оверсайз бренда Dion Lee и кожаные прямые брюки от Aritzia. Также актриса дополнила аутфит лакированными лодочками известного обувного бренда Schutz и шикарной сумкой Saint Laurent. Очень стильно и свежо!

Меган Фокс https://www.backgrid.com/

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