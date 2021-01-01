Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кайли Дженнер нашла самые необычные и эффектные джинсы для весеннего сезона

Комментариев: 0
Один из самых главных трендов!
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
pinterest.com

Кайли Дженнер обладает умением создавать простые, но при этом очень эффектные луки. Звезда всегда подчеркивает достоинства своей фигуры, акцентируя внимание на соблазнительных формах.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

Читай также: Ирина Шейк показала любимую маску для губ из золота

Сегодня 23-летняя бизнесвумен примерила стильный белый кроп-топ и широкие джинсы с голубым принтом в виде разводов краски. Образ она дополнила замшевой сумкой Hermes насыщенного синего оттенка, босоножками и украшением на талию. Вечерний аутфит Кайли завершила объемными локонами и сияющим макияжем.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер, образ звезды, модные джинсы весна 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь