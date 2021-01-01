Кайли Дженнер нашла самые необычные и эффектные джинсы для весеннего сезона

Один из самых главных трендов!

Кайли Дженнер обладает умением создавать простые, но при этом очень эффектные луки. Звезда всегда подчеркивает достоинства своей фигуры, акцентируя внимание на соблазнительных формах.

Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

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Сегодня 23-летняя бизнесвумен примерила стильный белый кроп-топ и широкие джинсы с голубым принтом в виде разводов краски. Образ она дополнила замшевой сумкой Hermes насыщенного синего оттенка, босоножками и украшением на талию. Вечерний аутфит Кайли завершила объемными локонами и сияющим макияжем.

Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

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