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Мама в большом городе: в чем Ирина Шейк гуляет с дочкой?

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Яркий и стильный образ Ирины!
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

Ирина Шейк предпочитает яркие цвета, и пока большинство носит черные вещи на протяжении всего осенне-зимнего периода, супермодель выбирает смелые и эффектные альтернативы. К примеру, пуховик жизнерадостного оранжевого оттенка.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
https://www.backgrid.com/

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В пару к нему она подобрала зеленый свитшот с контрастной желтой надписью New York, который разбавила «спокойным» низом: черными джинсами и высокими сапогами в минималистическом стиле — самой практичной обуви сезона. Не менее интересным стал выбор аксессуаров: в руках у Ирины оказались экологичные хлопковые сумки и милая «зимняя сумка» из овчины и кожи.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
https://www.backgrid.com/

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Теги: Ирина Шейк, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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