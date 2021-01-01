Мама в большом городе: в чем Ирина Шейк гуляет с дочкой?

Яркий и стильный образ Ирины!

Ирина Шейк предпочитает яркие цвета, и пока большинство носит черные вещи на протяжении всего осенне-зимнего периода, супермодель выбирает смелые и эффектные альтернативы. К примеру, пуховик жизнерадостного оранжевого оттенка.

Ирина Шейк https://www.backgrid.com/

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В пару к нему она подобрала зеленый свитшот с контрастной желтой надписью New York, который разбавила «спокойным» низом: черными джинсами и высокими сапогами в минималистическом стиле — самой практичной обуви сезона. Не менее интересным стал выбор аксессуаров: в руках у Ирины оказались экологичные хлопковые сумки и милая «зимняя сумка» из овчины и кожи.

Ирина Шейк https://www.backgrid.com/

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