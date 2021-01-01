Избегайте таких оплошностей!

Мини-юбка на морозе

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Не стоит говорить о том, как странно смотрится мини-юбка с зимней одеждой, но стоит понимать, какому риску вы подвергаете свое здоровье. Возможно, «горячая» кровь поможет согреть даже в сильный мороз, но рано или поздно серьезные последствия дадут о себе знать. Отдайте предпочтение стильной альтернативе: притягательно смотрятся как классические брюки, так и юбка-карандаш ниже колена.

Шпильки по льду и снегу

Это абсолютный антитренд, к тому же ещё-немодно, да и не особо удобно. Выбирайте модели на высоком и устойчивом каблуке, сапоги-трубы, а также грубые высокие ботинки на широкой подошве. Обращайте ваше внимание, чтобы сапоги не заканчивались в широком месте ноги, это визуально полнит ноги.

5 деталей в зимнем гардеробе, которые выглядят глупо pinterest.com

Отсутствие шапки в сильный холод или снегопад

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Иногда девушки пренебрегают шапкой или шарфом в сильный мороз, пытаясь соответствовать зарубежным героиням стритстайла. Но важно понимать, что европейская зима может отличаться от наших погодных условий и на подиуме все выглядит немного не так, как в реальной жизни. Выбирайте современные и актуальные модели или же замените хотя бы на стильную теплую повязку.

5 деталей в зимнем гардеробе, которые выглядят глупо pinterest.com

Телесные колготки

В сочетании с пуховиком или любой другой теплой одеждой телесные колготки вызывают диссонанс у окружающих. Поверьте, что иллюзия отсутствия чулок в минусовую температуру вряд ли кому-то придется по душе, а ношение тонкого капрона в мороз может привести к серьезным заболеваниям. Отдавайте предпочтение более плотным материалам капрона или же термобелью.

5 деталей в зимнем гардеробе, которые выглядят глупо pinterest.com

Голые щиколотки

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Да, этот «тренд», которому молодежь слепо следует уже несколько лет подряд, - смотрится не только странно, но и может привести к серьезным последствиям. При взгляде на такую картину невольно возникает желание подарить бедолаге теплые носки. Чтобы не вызывать у окружающих жалость и не портить собственное здоровье, носите высокую обувь и не забывайте утепляться. А образы с открытыми щиколотками оставьте для более теплой поры.

5 деталей в зимнем гардеробе, которые выглядят глупо pinterest.com

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