Ivona делится стильными подсказками: с чем сочетать самый модный свитер из 90-х.

Джемпер с молнией: как носить самый модный свитер из 90-х pinterest.com

Читай также: Она идет всем: Эмили Ратаковски в самой модной шапке этой зимы

Привет из 90-х: свитера с застежкой-молнией на воротнике, стремительно ворвавшиеся в топ трендов в этом сезоне, выглядят рискованно и смело, в свое время относившись к так называемому «папиному гардеробу».

Джемпер с молнией: как носить самый модный свитер из 90-х pinterest.com

Джемпер с молнией: как носить самый модный свитер из 90-х pinterest.com

Абсолютно неудивительно, что такие джемперы из 90-х стали особенно популярными в эпоху, когда мы пересматриваем каноны моды и больше обращаем внимание на комфорт и практичность, нежели на визуальную составляющую. Пуловер с застежкой-молнией выглядит нейтрально и подходит даже для рабочих звонков в Zoom. Поэтому если вы перешли на домашний дресс-код, присмотрите флисовый или плюшевый свитер, который будет отлично вставать в пару к практичным леггинсам и спортивным штанам.

Джемпер с молнией: как носить самый модный свитер из 90-х pinterest.com

Джемпер с молнией: как носить самый модный свитер из 90-х pinterest.com

Читай также: 5 трендов макияжа из 90-х, которые актуальны как никогда

Такие модели не просто практичные, но и невероятно стильные. Нейтральный бежевый или кремовый свитер с застежкой-молнией будет отлично смотреться практически с любым низом: от клетчатых юбок и классических брюк до джинсов и шелковых платьев — главное, не бояться экспериментов и помнить о том, что многие модные правила давно пересмотрены, в том числе и понятие элегантности.

Джемпер с молнией: как носить самый модный свитер из 90-х pinterest.com

Джемпер с молнией: как носить самый модный свитер из 90-х pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.