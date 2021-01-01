Удобные и стильные идеи образов для активного времяпровождения.

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

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Новогодние праздники в самом разгаре, и нужно успеть все: навестить родственников, встретиться с друзьями, пересмотреть все запланированные сериалы, прочитать хотя бы одну книгу, прогуляться по праздничным локациям и т.д.

Но для любителей активного отдыха остается самый очевидный (но от этого не менее крутой!) вариант — вылазка на каток. Представить себе зимние каникулы без массовых катаний под рождественские песни невозможно. Да и выход на каток может стать отличным поводом наконец-то вылезти из любимой пижамы и знатно помодничать на льду. Помогаем составить стильный, а главное – комфортный лук.

Безусловно, самое главное в данной ситуации — удобство. Если фигурное катание точно не ваш конек (как бы иронично это ни звучало), сразу отбросьте варианты с юбками и любимыми трикотажными платьями. От падений не застрахован никто, даже профессионалы. Уж тем более Вы наверняка знаете: красота уже давно не требует жертв.

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Поэтому самое время облачиться в любимый трикотажный костюм и дополнить его укороченным пуховиком, который точно не будет сковывать движений. Не забудьте о главных зимних аксессуарах — конечно, речь идет о шапке и перчатках. Они не только не дадут замерзнуть, но и с легкостью украсят образ стильными нотками.

Не менее хороший вариант — надеть модные теплые лосины в тандеме с длинным свитшотом или худи. Вдохновляйтесь нашей подборкой, и счастливых каникул в окружении близких людей!

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

Как одеться на каток, чтобы быть самой модной pinterest.com

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