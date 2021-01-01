Как одеться на каток, чтобы быть самой модной
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Новогодние праздники в самом разгаре, и нужно успеть все: навестить родственников, встретиться с друзьями, пересмотреть все запланированные сериалы, прочитать хотя бы одну книгу, прогуляться по праздничным локациям и т.д.
Но для любителей активного отдыха остается самый очевидный (но от этого не менее крутой!) вариант — вылазка на каток. Представить себе зимние каникулы без массовых катаний под рождественские песни невозможно. Да и выход на каток может стать отличным поводом наконец-то вылезти из любимой пижамы и знатно помодничать на льду. Помогаем составить стильный, а главное – комфортный лук.
Безусловно, самое главное в данной ситуации — удобство. Если фигурное катание точно не ваш конек (как бы иронично это ни звучало), сразу отбросьте варианты с юбками и любимыми трикотажными платьями. От падений не застрахован никто, даже профессионалы. Уж тем более Вы наверняка знаете: красота уже давно не требует жертв.
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Поэтому самое время облачиться в любимый трикотажный костюм и дополнить его укороченным пуховиком, который точно не будет сковывать движений. Не забудьте о главных зимних аксессуарах — конечно, речь идет о шапке и перчатках. Они не только не дадут замерзнуть, но и с легкостью украсят образ стильными нотками.
Не менее хороший вариант — надеть модные теплые лосины в тандеме с длинным свитшотом или худи. Вдохновляйтесь нашей подборкой, и счастливых каникул в окружении близких людей!
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