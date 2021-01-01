Они идут всем: 3 актуальные модели джинсов

Джинсы, которые идут всем.

Широкие джинсы

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Плюс этой модели в том, что она визуально удлиняет ноги, поэтому, если хотите казаться выше, носите их с босоножками на каблуке, сланцами на платформе или с массивными кроссовками. Если найдете модель с завышенной талией, выбирайте в пару к ней кроп-топ, укороченный кардиган или трикотажный бра.

Джинсы с разрезами по внутреннему шву Джинсы с разрезами по внутреннему шву pinterest.com

Благодаря модным инфлюенсерам и стилистам охота на джинсы с разрезом по внутреннему шву началась еще весной. Многие бренды быстро поняли, что надо бы слегка распороть штанину, поэтому сейчас уже не так сложно найти подобную модель.

Длинные прямые джинсы Длинные прямые джинсы pinterest.com

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Прямые джинсы —извечная классика. Если не получается найти такую модель в женском отделе, смело идите в мужской (почему бы и нет). Носить их можно будет со шнурком от кроссовок, ну или слегка ушить на талии.

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