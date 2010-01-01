Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок

Спецтема: Зимние Лайфхаки
Комментариев: 0
И стильно, и тепло.
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com

Читай также: Как носить розовый зимой

Этой зимой социальные сети модниц заполонили всевозможные головные уборы — от привычных шапок-бини до ультрамодных меховых панам. Неудивительно: в моде по‑прежнему уют и комфорт, а зимой за это отвечают именно головные уборы. Но шапки ведь по душе не всем.

На этот случай дизайнеры подготовили отличную альтернативу — теплую повязку на голову, которая как минимум не даст замерзнуть ушам, а как максимум — разнообразит любой зимний образ. На этом плюсы повязок не заканчиваются. Они точно не станут помехой сделать высокие пучки или хвосты. Это ли не мечта в суровый зимний период?

Сочетайте повязки с объемным пуховиком и широкими джинсами — прекрасное дополнение к образу в стиле спорт-шик. Миксовать яркую повязку рекомендуем с базовыми вещами — например, трикотажным костюмом и стеганым пуховиком-одеялом. Однотонные повязки идеально впишутся в любой зимний образ. Более того, прослужат вам не один сезон.

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: модные повязки на голову, тренды зимы 2021, головные уборы зима 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь