И стильно, и тепло.

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Этой зимой социальные сети модниц заполонили всевозможные головные уборы — от привычных шапок-бини до ультрамодных меховых панам. Неудивительно: в моде по‑прежнему уют и комфорт, а зимой за это отвечают именно головные уборы. Но шапки ведь по душе не всем.

На этот случай дизайнеры подготовили отличную альтернативу — теплую повязку на голову, которая как минимум не даст замерзнуть ушам, а как максимум — разнообразит любой зимний образ. На этом плюсы повязок не заканчиваются. Они точно не станут помехой сделать высокие пучки или хвосты. Это ли не мечта в суровый зимний период?

Сочетайте повязки с объемным пуховиком и широкими джинсами — прекрасное дополнение к образу в стиле спорт-шик. Миксовать яркую повязку рекомендуем с базовыми вещами — например, трикотажным костюмом и стеганым пуховиком-одеялом. Однотонные повязки идеально впишутся в любой зимний образ. Более того, прослужат вам не один сезон.

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

Вместо шапки: 10 стильных повязок на голову для зимних прогулок pinterest.com

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