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Наши любимые грубые ботинки крепко обосновались среди обувных трендов в 2020, и вовсе не собираются сдавать свою лидерскую позицию и в 2021-м. Мода давно подружила комфорт и красоту, но в 2020-м на фоне пандемии этот союз только окреп и, кажется, стал нерушимым. Стерлась грань между домашней и уличной одеждой — пижамы, комбинации, удобные трикотажные костюмы и тапочки массово вышли на подиумы.

К зимней обуви много требований: плоская, но не скользкая подошва, если каблук, то очень устойчивый, универсальность модели. Она должна выдержать дождь, снег, гололед. Да, супермодные в этом сезоне армейские ботинки или вечные «мартинсы» — отличный вариант и подходят по всем параметрам, но если вам хочется чего-то более элегантного, то наша подборка уже Вас ждет.

В ней вы найдете челси классические и не очень, которые отлично смотрятся с любым фасоном брюк: широкими, прямыми, укороченными. В такие ботинки смело можно и джинсы заправлять, или же носить с юбками или платьями, чтобы подчеркнуть тонкие лодыжки.

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

10 пар модных зимних ботинок, которые подойдут к любому образу pinterest.com

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