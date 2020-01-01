Чтобы не вылезать из постели: Николь Потуральски в нежном шелковом платье

Модель продемонстрировала наряд для домашней вечеринки.

Николь Потуральски каждый день выбирает необычные и смелые образы. Немецкая модель в этот раз надела нежное платье-комбинацию для ленивых выходных или домашней вечеринки с подругами. Мы считаем, что такой вариант для праздничного периода - то, что нужно.

Николь Потуральски instagram.com/nico.potur

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27-летняя звезда сделала ставку на белое шелковое платье на тонких бретелях и с лентами спереди. Образ девушка дополнила модными массивными золотыми украшениями — браслетами и ожерельем. Простая укладка и белый маникюр удачно завершили лаконичный женственный образ.

Николь Потуральски instagram.com/nico.potur

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