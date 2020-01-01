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Рождественские прогулки: беременная Эмили Ратаковски показала уютный образ

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Удивитесь, но Эмили в этот раз позирует не в откровенном наряде, или без него.
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
pinterest.com

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Все мы привыкли к провокационным голым снимкам беременной Эмили Ратаковски, которые она регулярно публикует в своем Instagram, но в последнее время Эмили все чаще и чаще можно увидеть в уютных спортивных костюмах: свободных брюках и свитшотах, за последний год прочно обосновавшихся в наших сердцах и гардеробах.

Модель, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности, чаще всего отдает предпочтение вещам собственного бренда Inamorata, своими выходами создавая ему лучшую рекламу, о которой можно мечтать.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
gettyimages.com

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Данный образ состоит из свободных брюк оттенка мокрого асфальта, которые идеально сочетаются с коротким желтым пуховиком и зеленым свитшотом, а в качестве обуви модель выбрала любимые кроссовки New Balance, солнечные очки и самый популярный аксессуар года — защитную маску.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
pinterest.com

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Теги: Эмили Ратаковски, Эмили Ратаковски беременна, образ звезды
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Источник: ivonа bigmir)net

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