Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Для Нового года и не только: 4 идеальные сумки

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
Ivona делится подборкой идеальных сумок для новогодних праздников.
Сумки-мешки
Сумки-мешки
pinterest.com

Читай также: Королевский бархат: лучшие вещи для новогодних образов

Одним из последних штрихов к любому праздничному образу всегда остаются аксессуары. О самых модных и красивых украшениях для встречи Нового года можно прочитать здесь. Говоря о сумках, лучшее решение — приобрести такую модель, которая правильно дополнит вечерние образы в новогоднюю ночь и при этом отлично и практично подойдет к вашему гардеробу после.

Сумки-мешки

Миниатюрные шелковые сумки-мешки — идеальный вариант далеко не только для вечернего гардероба. Обратите внимание на аксессуары благородной палитры, принтованные модели или старую добрую классику — черный цвет.

Со стразами и пайетками

Несмотря на яркость и блеск, сумки со стразами — отличный выбор еще и потому, что их легко внедрить в повседневный гардероб. Дополняйте яркую и акцентную модель со сверкающими камнями простыми джинсами и футболкой. Такой образ благодаря базовому луку будет выглядеть практично и повседневно, но при этом более ярко из-за акцента в виде блестящей сумочки.

Сумки со стразами
Сумки со стразами
pinterest.com

Яркие и красочные

Читай также: Что надеть на Новый год, если платья надоели

Для тех, кто обожает необычные аксессуары, советуем присмотреться к новинкам в ярких оттенках или с красочными принтами. На вечеринке такая модель отлично дополнит сдержанное платье, а после — образы с базовыми вещами.

Яркие сумки
Яркие сумки
pinterest.com

Минималистичные

Беспроигрышный вариант для любого случая — сумки лаконичной формы без лишних деталей. Такие подойдут к любым образам как в праздничную ночь, так и после, когда вы захотите пристроить ваши аксессуары к повседневным выходам.

Минималистичные cумки
Минималистичные cумки
pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: модные сумки 2020-2021, сумки на Новый год, аксессуары для прадника, модные тренды 2020-2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь