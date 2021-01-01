Для Нового года и не только: 4 идеальные сумки

Ivona делится подборкой идеальных сумок для новогодних праздников.

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Одним из последних штрихов к любому праздничному образу всегда остаются аксессуары. О самых модных и красивых украшениях для встречи Нового года можно прочитать здесь. Говоря о сумках, лучшее решение — приобрести такую модель, которая правильно дополнит вечерние образы в новогоднюю ночь и при этом отлично и практично подойдет к вашему гардеробу после.

Сумки-мешки

Миниатюрные шелковые сумки-мешки — идеальный вариант далеко не только для вечернего гардероба. Обратите внимание на аксессуары благородной палитры, принтованные модели или старую добрую классику — черный цвет.

Со стразами и пайетками

Несмотря на яркость и блеск, сумки со стразами — отличный выбор еще и потому, что их легко внедрить в повседневный гардероб. Дополняйте яркую и акцентную модель со сверкающими камнями простыми джинсами и футболкой. Такой образ благодаря базовому луку будет выглядеть практично и повседневно, но при этом более ярко из-за акцента в виде блестящей сумочки.

Сумки со стразами pinterest.com

Яркие и красочные

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Для тех, кто обожает необычные аксессуары, советуем присмотреться к новинкам в ярких оттенках или с красочными принтами. На вечеринке такая модель отлично дополнит сдержанное платье, а после — образы с базовыми вещами.

Яркие сумки pinterest.com

Минималистичные

Беспроигрышный вариант для любого случая — сумки лаконичной формы без лишних деталей. Такие подойдут к любым образам как в праздничную ночь, так и после, когда вы захотите пристроить ваши аксессуары к повседневным выходам.

Минималистичные cумки pinterest.com

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