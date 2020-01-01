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Звездное Рождество: Кендалл Дженнер отметила праздник в провокационном наряде

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Снегурочка, которую мы заслужили.
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram.com/irynafedyshyn

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Если вы до сих пор не знаете, в чем встречать Новый год, то помочь выбрать наряд могут супермодели — пару дней назад на Западе отпраздновали католическое Рождество, а потому многие из звезд опубликовали свои шикарные образы.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
instagram.com/kendalljenner

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Кендалл Дженнер на регулярной основе радует своих поклонников эффектными и провокационными нарядами, а для празднования Рождества супермодель выбрала золотистый пышный топ с открытыми плечами, ультракороткие шорты и босоножки на платформе — Снегурочка, которую мы заслужили.

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Теги: образ звезды, Кендалл Дженнер, Рождество 2020
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Источник: ivonа bigmir)net

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